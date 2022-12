Liverpool sofre, mas derrota Aston Villa fora e reage no Campeonato Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2022 - 16:34 Compartilhe

Com atuação decisiva de Mohamed Salah e dos seus defensores, o Liverpool derrotou o Aston Villa por 3 a 1, nesta segunda-feira, fora de casa, na rodada do “Boxing Day” do Campeonato Inglês. Salah deixou sua marca, contribuiu com uma assistência e ainda contou com o apoio do lateral Robertson e do zagueiro Van Dijk.





O time da casa ainda não contou com o retorno do goleiro argentino Martínez, campeão com sua seleção na Copa do Mundo do Catar, há uma semana. Por outro lado, teve o retorno do meia brasileiro Philippe Coutinho, ausente na lista de convocados para a Copa por causa de lesão, no segundo tempo – teve atuação discreta.

Com a terceira vitória seguida, o Liverpool se manteve na busca pelos primeiros colocados da tabela. Ocupa o sexto lugar, com 25 pontos. Já o Aston Villa é o 12º, com 18.

Liverpool e Aston Villa fizeram um duelo eletrizante, amplamente dominado pelo visitante no primeiro tempo, mas mais equilibrado e corrido na etapa final. O tom do jogo foi dado logo no primeiro minuto, quando Darwin Núñez desperdiçou a primeira de diversas chances que teve ao longo do jogo.





Aos 4, Salah não perdoou. A jogada começou com passe de trivela de Alexander Arnold para Robertson cruzar rasteiro para o egípcio só completar para as redes. O lateral-esquerdo do Liverpool se tornou o defensor com o maior número de assistências da história da Premier League, nome oficial adotado pelo Campeonato Inglês a partir de 1992, com 54.

O gol esquentou o jogo. Três minutos depois, Alisson precisou trabalhar e fez grande defesa cara a cara com Watkins. A resposta do Liverpool veio com o zagueiro Matip, que mandou para as redes aos 19, mas teve o gol anulado por impedimento.

O Liverpool só ampliou a vantagem aos 36, com outro zagueiro. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou na segunda trave para Salah, que escorou para Van Dijk bater cruzado: 2 a 0.

O segundo tempo começou ainda mais animado. No primeiro minuto, o Aston Villa descontou, mas o gol também foi anulado por impedimento. Do outro lado, Salah perdeu chance incrível aos 5, após disparada pela intermediária do rival. Ele invadiu a área, mas bateu mal e parou no goleiro.

Mais ofensivo do que no primeiro tempo, o Aston Villa chegou a cercar a área do adversário, impondo pressão. O gol saiu aos 13, com bela assistência de Douglas Luiz. O brasileiro fez preciso cruzamento na área, encontrando Watkins, que cabeceou bonito e mandou no canto, sem chance para Alisson.

E, quando a situação do Liverpool se deteriorava em campo, o técnico Jürgen Klopp foi feliz em duas substituições, ao colocar em campo o experiente defensor Joe Gomez e o jovem espanhol Stefan Bajcetic.





Aos 35, na primeira participação de ambos em campo, Gomez iniciou jogada que culminou em gol do jogador de 18 anos, com direito a assistência de Darwin Núñez – a jogada acabou redimindo o atacante uruguaio após a sequência de gols perdidos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias