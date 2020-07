Liverpool receberá troféu da Premier League na arquibancada ‘The Kop’ em Anfield

A Premier League vai organizar uma cerimônia especial na quarta-feira, dia 22 de julho, após a partida entre Liverpool e Chelsea em Anfield, a última em casa, pela 37ª rodada do campeonato.

Nela os jogadores dos ‘Reds’ receberão o troféu de campeão, com um pódio especialmente montado na famosa arquibancada ‘The Kop’.

Este primeiro título de campeão da Inglaterra em 30 anos será comemorado, no entanto, sem público, como resultado das restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus.

No entanto, os torcedores poderão decorar as arquibancadas com cachecóis, faixas e bandeiras.

A partida e a cerimônia terão uma transmissão ao vivo excepcionalmente aberta, pela rede Sky.

O troféu será entregue pelo CEO da Premier League, Richard Masters, e Kenny Dalglish, treinador do Liverpool em 1990, ao capitão Jordan Henderson.

