Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern, os duelos de destaque das oitavas da Champions

Real Madrid e Liverpool vão se enfrentar nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em uma reedição da última final em que o gigante da capital espanhola venceu (1-0), conforme definiu o sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da Uefa em Nyon, na Suíça.

Os ‘Reds’, ausentes do pote dos cabeças de chave depois de terminarem em segundo lugar na fase de grupos, recebem o Real Madrid na Inglaterra em na rodada de 14-15 ou 21-22 de fevereiro e depois viajam para a Espanha para o jogo de volta em 7-8 ou 14-15 de março.

“Vai ser um mata-mata eletrizante, fascinante para os torcedores”, disse o diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, à plataforma Movistar+ após o sorteio.

Superado pelo Napoli no Grupo A, o Liverpool provavelmente se arrependerá de ter deixado o primeiro lugar da chave escapar no saldo de gols.

O Real Madrid, que terminou na liderança do Grupo F, encara o confronto com a equipe inglesa com “esperança”, embora alerte para a dificuldade.

– ‘Equipe campeã’ –

O Liverpool “é um time campeão. Tem um estádio que empurra muito, será um adversário muito difícil, mas somos o Real Madrid, todos sabem o que essa competição significa para nós”, disse Butragueño.

O outro duelo de destaque das oitavas de final será disputado pelo PSG, segundo colocado na fase de grupos, e pelo Bayern de Munique, líder de sua chave.

Franceses e alemães voltam a se enfrentar após a final vencida pelo Bayern por 1 a 0 em 2020 no “Final 8” em Lisboa, em plena pandemia, e as quartas de final da edição seguinte, que terminou com a vitória do PSG (3-2 em Munique, 0-1 em Paris).

“É uma grande oportunidade para dar sequência à bela temporada que estamos tendo. Jogar contra um grande clube é muito motivador”, disse Luis Campos, diretor de futebol do PSG, ao Bein Sport.

Ainda em busca do sua primeira ‘Orelhuda’, o PSG continua sem muita sorte depois de enfrentar o Real Madrid no ano passado nas oitavas de final.

A equipe de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé foi ultrapassada na liderança do grupo na última hora pelo Benfica, que enfrenta o belga Brugge nas oitavas de final.

O Bayern, no entanto, também não está muito feliz com seu próximo oponente.

– ‘Adversário complicado’ –

“Ficamos com um adversário complicado. Já tivemos alguns adversários temíveis na fase de grupos, fomos primeiros, mas não fomos premiados por nossa perfeita fase de grupos”, disse o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, após ficar sabendo do resultado do sorteio.

A caminho da final, em 10 de junho, em Istambul, as outras 16 partidas oferecem cruzamentos entre ex-vencedores da Liga dos Campeões: o Borussia Dortmund (1997) enfrentará o Chelsea (campeão em 2012 e 2021) e a Inter de Milão (1964, 1965, 2010) terá pela frente o Porto (1987 e 2004).

Já o Manchester City, ainda em busca de seu primeiro título da Liga dos Campeões, enfrentará o RB Leipzig, enquanto o AC Milan receberá o Tottenham antes de viajar para a Inglaterra.

O Napoli, impressionante na fase de grupos, buscará superar o Eintracht Frankfurt para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, depois de perder nas oitavas em 1991, 2012, 2017 e 2020.

O Eintracht chegou à final em 1960, onde foi derrotado pelo Real Madrid por 7 a 3.

O Benfica foi teoricamente beneficiado no sorteio, já que terá pela frente o Club Brugge, da Bélgica, com menos tradição na Liga dos Campeões.

A final da Liga dos Campeões desta temporada será realizada em Istambul em 10 de junho do ano que vem.

A cidade turca deveria sediar a final em 2020 e novamente em 2021, mas o jogo foi transferido para Portugal nas duas ocasiões devido à pandemia.

— Oitavas de final da Champions:

RB Leipzig (ALE) – Manchester City (ING)

Brugge (BEL) – Benfica (POR)

Liverpool (ING) – Real Madrid (ESP)

AC Milan (ITA) – Tottenham (ING)

Eintracht Frankfurt (ALE) – Napoli (ITA)

Borussia Dortmund (ALE) – Chelsea (ING)

Inter de Milão (ITA) – Porto (POR)

PSG (FRA) – Bayern de Munique (ALE)

Obs.: As partidas de ida serão disputadas nos dias 14, 15, 20 e 21 de fevereiro e as de volta nos dias 7, 8, 14 e 15 de março.

