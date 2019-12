Liverpool quer manter em 2020 campanha de 2019; Arsenal luta para voltar a vencer

Com a chegada de 2020, a pergunta que se faz agora é se o Liverpool (1º) vai manter seu ritmo espetacular e a liderança isolada na Premier League. Os ‘Reds’ tentam contra o Sheffield a 11ª vitória seguida nesta quarta-feira. Já o Arsenal (12º) recebe o Manchester United (5º) pela 21ª rodada.

Como se o número de pontos de vantagem – que já chega a dois dígitos – não bastasse os jogadores comandados por Jurgen Klopp conseguiram no domingo diante do Wolverhampton (1-0) vencer com outra polêmica decisão do VAR.

O recém promovido Sheffield, que surpreende ao ocupar a 8ª colocação no campeonato, tem uma missão dificílima em Anfield: encarar o trio ofensivo formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, que quer seguir os passos de Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Robert Pirès, os ‘Invencíveis’ do Arsenal de 2004.

Aquele Arsenal pouco tem a ver com o atual. Com uma série de quatro derrotas seguidas no Emirates Stadium, os ‘Gunners’ de 2020 precisam interromper a sequência negativa. O técnico espanhol Mikel Arteta ainda não ganhou nenhuma partida disputada em casa e estreia no ano novo recebendo o Manchester United, um tradicional adversário que luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Se não quiser se despedir da próxima edição da Champions (já está a 11 pontos de distância do quarto colocado Chelsea, o Arsenal precisa se reencontrar com a vitória. Se conseguir o triunfo, será seu segundo em seus últimos 13 jogos no Campeonato Inglês.

Os ‘Blues’, que subiram na tabela depois de vencer exatamente no Emirates Stadium (2-1) no domingo, podem aproveitar para aumentar a vantagem sobre o United, que atualmente está a quatro pontos.

A dúvida é se vão conseguir se aproximar do Manchester City (3º), que está a 6 pontos. O time comandado pelo espanhol Josep Guardiola recebe o Everton (10º) revitalizado com a chegada do técnico Carlo Ancelotti.

O italiano soma duas vitórias em duas partidas no comando dos ‘Toffees’. Mas desta vez o desafio é maior do que contra Burnley e Newcastle.

“Contra o City será um teste fantástico para ver onde estamos”, declarou o ex-técnico do Napoli. “É uma equipe realmente forte mas podemos ter confiança e dar o melhor de nós”, destacou.

Já na quarta-feira haverá outra estreia de um técnico. David Moyes volta ao comando do West Ham (17º, com 19 pontos). A dúvida agora é saber se o escocês vai conseguir salvar os ‘Hammers’ do rebaixamento como fez na temporada 2017-2018, quando levou a equipe da zona da degola para a 13ª posição.

— Programação da 21ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Quarta-feira:

(09h30) Burnley – Aston Villa

Brighton – Chelsea

(12h00) Newcastle – Leicester

Watford – Wolverhampton

Southampton – Tottenham

(14h30) West Ham – AFC Bournemouth

Norwich City – Crystal Palace

Manchester City – Everton

(17h00) Arsenal – Manchester United

– Quinta-feira:

(17h00) Liverpool – Sheffield United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 55 19 18 1 0 47 14 33

2. Leicester 42 20 13 3 4 43 19 24

3. Manchester City 41 20 13 2 5 54 23 31

4. Chelsea 35 20 11 2 7 35 28 7

5. Manchester United 31 20 8 7 5 32 23 9

6. Tottenham 30 20 8 6 6 36 29 7

7. Wolverhampton 30 20 7 9 4 29 25 4

8. Sheffield United 29 20 7 8 5 23 19 4

9. Crystal Palace 27 20 7 6 7 18 22 -4

10. Everton 25 20 7 4 9 23 30 -7

11. Newcastle 25 20 7 4 9 20 30 -10

12. Arsenal 24 20 5 9 6 26 30 -4

13. Burnley 24 20 7 3 10 23 32 -9

14. Brighton 23 20 6 5 9 24 28 -4

15. Southampton 22 20 6 4 10 24 38 -14

16. AFC Bournemouth 20 20 5 5 10 20 28 -8

17. West Ham 19 19 5 4 10 21 32 -11

18. Aston Villa 18 20 5 3 12 25 36 -11

19. Watford 16 20 3 7 10 15 33 -18

20. Norwich City 13 20 3 4 13 21 40 -19

