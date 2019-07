Liverpool perde por 3 a 0 para o Napoli em amistoso

O Liverpool, atual campeão europeu, foi duramente derrotado por 3 a 0 pelo Napoli neste domingo, em jogo amistoso disputado em Edimburgo, na Escócia, a uma semana de encarar o Manchester City pelo troféu Community Shield.

Os Reds somam agora quatro jogos consecutivos sem vitória nesta pré-temporada. Lorenzo Insigne (17 min), o polonês Arkadiusz Milik (28) e o alemão Amin Younes (52) foram os autores dos gols do Napoli na partida.

O clube inglês, porém, ainda não pôde contar com o trio de ataque Salah-Mané-Firmino, nem com o goleiro brasileiro Alisson, que ganharam férias prolongadas por terem disputado a Copa América ou a Copa Africana de Nações no último mês.

clv/iga/am