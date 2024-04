Liverpool perde para o Everton (2-0) e se afasta da luta pelo título inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/04/2024 - 19:44 Para compartilhar:

O Liverpool, atual segundo colocado do campeonato inglês, sofreu um duro golpe ao perder nesta quarta-feira (24) por 2 a 0 no clássico local contra o Everton em Goodison Park, uma derrota que diminui suas chances de conquistar a Premier League.

Os ‘Reds’ têm 74 pontos, três a menos que o líder Arsenal, que também tem um saldo de gols melhor que o time comandado por Jurgen Klopp. O Manchester City é o terceiro, com 73 pontos, mas disputou dois jogos a menos que seus dois concorrentes, e por isso é o único dos três na disputa que só depende de si.

Os gols de Jarrad Branthwaite (27′) e Dominic Calvert-Lewin (58′) nocautearam o Liverpool, cuja melhor oportunidade foi um chute na trave do colombiano Luis Díaz (70′).

Os ‘Reds’, que conquistaram a Copa da Liga em fevereiro, perderam força na reta final da temporada, com eliminações na Copa da Inglaterra e na Liga Europa, e uma má sequência no campeonato inglês que os distancia do título da Premier League.

A despedida anunciada de Klopp será menos feliz do que o esperado, prejudicada por esta queda de resultados no pior momento possível da temporada.

“Só posso pedir desculpas à torcida. Deveríamos ter feito melhor, mas não fizemos”, declarou o técnico alemão à Sky Sports.

Os “Toffees” não venciam o arquirrival Liverpool em Goodison Park desde o dia 17 de outubro de 2010 (2-0) no campeonato inglês.

“Se jogarmos como hoje, não temos nenhuma chance de nos considerarmos na luta pelo título”, disse o capitão dos ‘Reds’, o holandês Virgil van Dijk.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Everton (16º, com 33 pontos) na Premier League , três dias depois do triunfo sobre o Nottingham Forest. Com essa boa sequência a equipe comandada pelo técnico Sean Dyche tem oito pontos de vantagem sobre o Luton (18º, 25 pontos) o primeiro a ocupar a zona de rebaixamento.

Esta ‘gordura’ deverá permitir ao Everton, presente ininterruptamente na primeira divisão desde 1954, se manter na elite do futebol inglês no final da temporada, apesar de ter sido punido com a perda de oito pontos por violar regras financeiras do campeonato.

– Bruno Fernandes guia o United –

Em mais um dos jogos adiados desta 29ª rodada, o irregular Manchester United venceu por 4 a 2 o lanterna Sheffield United, depois de os ‘Blades’ terem ficao em vantagem em duas ocasiões. Jayden Bogle (aos 35 minutos) e Brereton Díaz (50′) deram esperança ao Sheffield, mas o capitão dos ‘Red Devils’ Bruno Fernandes, autor de uma dobradinha (62′ e 81′) voltou a liderar sua equipe, evitando o tropeço em casa.

O zagueiro Harry Maguire (42′) e o centroavante norueguês Rasmus Højlund (85′) marcaram os outros gols do Manchester United.

“Nos colocamos numa situação em que é difícil vencer jogos. Mas isso também mostra personalidade”, resumiu o português.

Esta primeira vitória em cinco jogos no campeonato inglês permite ao time comandado pelo técnico Erik ten Hag permanecer na sexta posição, três pontos à frente do Newcastle.

Os ‘Magpies’, por sua vez, perderam por 2 a 0 na visita ao Crystal Palace, com dois gols do francês Jean-Philippe Mateta.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o Bournemouth (10º) venceu por 1 a 0 em sua visita ao Wolverhampton (12º), apesar de ter terminado a partida com um jogador a menos devido à expulsão do zagueiro húngaro Milos Kerkez (79′).

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Nottingham 1 – 1

Burnley – Brentford 2 – 1

Fulham – Tottenham 3 – 0

– Domingo:

West Ham – Aston Villa 1 – 1

– Terça-feira:

Arsenal – Chelsea 5 – 0

– Quarta-feira:

Wolverhampton – AFC Bournemouth 0 – 1

Everton – Liverpool 2 – 0

Manchester United – Sheffield United 4 – 2

Crystal Palace – Newcastle 2 – 0

– Quinta-feira:

(16h00) Brighton – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 77 34 24 5 5 82 26 56

2. Liverpool 74 34 22 8 4 75 34 41

3. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44

4. Aston Villa 66 34 20 6 8 71 50 21

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Manchester United 53 33 16 5 12 51 50 1

7. Newcastle 50 33 15 5 13 69 54 15

8. West Ham 48 34 13 9 12 54 63 -9

9. Chelsea 47 32 13 8 11 61 57 4

10. AFC Bournemouth 45 34 12 9 13 49 60 -11

11. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2

12. Wolverhampton 43 34 12 7 15 46 54 -8

13. Fulham 42 34 12 6 16 50 54 -4

14. Crystal Palace 39 34 10 9 15 44 56 -12

15. Brentford 35 34 9 8 17 52 59 -7

16. Everton 33 34 11 8 15 36 48 -12

17. Nottingham 26 34 7 9 18 42 60 -18

18. Luton Town 25 34 6 7 21 47 75 -28

19. Burnley 23 34 5 8 21 37 69 -32

20. Sheffield United 16 34 3 7 24 33 92 -59

