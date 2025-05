Liverpool perde para Brighton e segue sem vencer após título inglês

O Liverpool, que não vence desde que garantiu matematicamente o título do Campeonato Inglês, foi derrotado pelo Brighton por 3 a 2 nesta segunda-feira (19), em um jogo movimentado pela 37ª rodada.

Jogando fora de casa, os ‘Reds’ estiveram duas vezes à frente no placar, mas acabaram sofrendo a virada com um gol do volante Jack Hinshelwood nos minutos finais que levantou a torcida no Falmer Staduim.

Desde a conquista do título, com vitória sobre o Tottenham na 34ª rodada, o Liverpool somou apenas um ponto em três jogos.

Sem o capitão Virgil van Dijk, o time do técnico Arne Slot abriu o placar com Harvey Elliott aos nove minutos, no final de uma excelente jogada coletiva com Mohamed Salah e Connor Bradley (9′).

O Brighton chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Yasin Ayari (32′), mas o Liverpool foi para o intervalo em vantagem depois que Dominik Soboszlai marcou chutando cruzado (45’+1).

No segundo tempo, Salah perdeu grande chance de ampliar ao não aproveitar um cruzamento de Cody Gakpo (50′), e o japonês Kaoru Mitoma, que havia acabado de entrar em campo, chutou forte para dar ao Brighton o merecido empate (69′).

Apesar das grandes defesas de Alisson (59′, 71′, 82′), os donos da casa continuaram pressionando e finalmente conseguiram o gol da vitória com Hinshelwood (85′), outro jogador que saiu do banco de reservas, que não desperdiçou a primeira oportunidade que teve na partida.

— Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Aston Villa – Tottenham 2 – 0

Chelsea – Manchester United 1 – 0

– Domingo:

Everton – Southampton 2 – 0

West Ham – Nottingham 1 – 2

Brentford – Fulham 2 – 3

Leicester – Ipswich Town 2 – 0

Arsenal – Newcastle 1 – 0

– Segunda-feira:

Brighton – Liverpool 3 – 2

– Terça-feira:

(16h00) Crystal Palace – Wolverhampton

Manchester City – Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 83 37 25 8 4 85 40 45

2. Arsenal 71 37 19 14 4 67 33 34

3. Newcastle 66 37 20 6 11 68 46 22

4. Chelsea 66 37 19 9 9 63 43 20

5. Aston Villa 66 37 19 9 9 58 49 9

6. Manchester City 65 36 19 8 9 67 43 24

7. Nottingham 65 37 19 8 10 58 45 13

8. Brighton 58 37 15 13 9 62 58 4

9. Brentford 55 37 16 7 14 65 56 9

10. Fulham 54 37 15 9 13 54 52 2

11. Bournemouth 53 36 14 11 11 55 43 12

12. Crystal Palace 49 36 12 13 11 46 48 -2

13. Everton 45 37 10 15 12 41 44 -3

14. Wolverhampton 41 36 12 5 19 51 64 -13

15. West Ham 40 37 10 10 17 43 61 -18

16. Manchester United 39 37 10 9 18 42 54 -12

17. Tottenham 38 37 11 5 21 63 61 2

18. Leicester 25 37 6 7 24 33 78 -45

19. Ipswich Town 22 37 4 10 23 35 79 -44

20. Southampton 12 37 2 6 29 25 84 -59

