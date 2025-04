Liverpool goleia Tottenham e é campeão inglês pela 20ª vez na história

O Liverpool se sagrou campeão da Premier League 2024-2025 neste domingo, 27, conquistando seu 20º título inglês na história.

A consagração veio com uma goleada de 5 a 1 sobre o Tottenham pela 34ª rodada, um título que iguala o clube, em conquistas nacionais, ao rival Manchester United.

Embora o empate fosse suficiente para alcançar o objetivo, o Liverpool venceu com gols do colombiano Luis Díaz (16′), do argentino Alexis Mac Allister (24′), do holandês Cody Gakpo (34′), do egípcio Mohamed Salah (63′) e um gol contra de Destiny Udogie (69′). O centroavante Dominik Solanke havia aberto o placar para o Tottenham aos 12 minutos.