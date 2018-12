Liverpool goleia e amplia vantagem na ponta da Premier League

O Liverpool ampliou para seis pontos sua vantagem na liderança da Premier League, nesta quarta-feira, depois de golear o Newcastle por 4 a 0 pela 19ª rodada da competição.

O ‘Boxing day’ contou também com a derrota do Manchester City (3º) por 3 a 1 para o Leicester (7º), resultado que determinou um novo vice-líder após a goleada do Tottenham (2º) por 5 a 0 sobre o Bournemouth (11º).

Os Reds atropelaram com gols de Lovren (11 minutos), Salah (48 pênalti), Shaqiri (79) e do brasileiro Fabinho (85). A vitória mantém a equipe de Jurgen Klopp invicta e a seis unidades do Tottenham.

Os Spurs não tomaram conhecimento do Bournemouth dentro de casa, com gols de Eriksen (16), Son Heung-min (23, 70), Lucas (35) e Kane (61). O triunfo colocou o time londrino na segunda colocação, aproveitando a segunda derrota consecutiva dos atuais campeões.

Os comandados de Pep Guardiola saíram na frente na visita ao Leicester, graças a um gol de Bernardo Silva (14), mas Albrighton (19) e Pereira (81) asseguraram a virada dos Foxes.

O Manchester United (6º) venceu mais uma depois da demissão do técnico José Mourinho, desta vez superando o lanterna Huddersfield por 3 a 1. Já o Everton (8º) goleou por 5 a 1 o Burnley (18º), com gol do brasileiro Richarlison.

No último jogo do dia, o Chelsea (4º) contou com dois gols do belga Eden Hazard para superar o rival Arsenal (5º) e assumir a última vaga para a Liga dos Campeões. Os Blues venceram o Watford (9º) por 2 a 1, enquanto os Gunners empataram em 1 a na visita ao Brighton (13º).

— Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato Inglês

– Quarta-feira:

Fulham – Wolverhampton 1 – 1

Manchester United – Huddersfield Town 3 – 1

Liverpool – Newcastle 4 – 0

Leicester – Manchester City 2 – 1

Tottenham – AFC Bournemouth 5 – 0

Crystal Palace – Cardiff City 0 – 0

Burnley – Everton 1 – 5

Brighton and Hove Alb – Arsenal 1 – 1

Watford – Chelsea 1 – 2

– Quinta-feira:

(17h45) Southampton – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 19 16 3 0 43 7 36

2. Tottenham 45 19 15 0 4 42 18 24

3. Manchester City 44 19 14 2 3 51 15 36

4. Chelsea 40 19 12 4 3 37 16 21

5. Arsenal 38 19 11 5 3 41 25 16

6. Manchester United 32 19 9 5 5 37 31 6

7. Leicester 28 19 8 4 7 24 22 2

8. Everton 27 19 7 6 6 31 29 2

9. Watford 27 19 8 3 8 26 27 -1

10. Wolverhampton 26 19 7 5 7 20 22 -2

11. AFC Bournemouth 26 19 8 2 9 27 33 -6

12. West Ham 24 18 7 3 8 25 27 -2

13. Brighton and Hove Alb 22 19 6 4 9 21 27 -6

14. Crystal Palace 19 19 5 4 10 17 25 -8

15. Newcastle 17 19 4 5 10 14 26 -12

16. Southampton 15 18 3 6 9 19 33 -14

17. Cardiff City 15 19 4 3 12 18 38 -20

18. Burnley 12 19 3 3 13 17 41 -24

19. Fulham 11 19 2 5 12 17 43 -26

20. Huddersfield Town 10 19 2 4 13 12 34 -22

bds/fa