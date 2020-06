Liverpool goleia Crystal Palace e pode ser campeão na quinta-feira

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 4 a 0 nesta quarta-feira pela 31ª rodada da Premier League inglesa, e pode se sagrar matematicamente campeão na quinta, se o Manchester City (2º) não vencer o Chelsea (4º).

Trent Alexander-Arnold (aos 23 minutos), o egípcio Mohamed Salah (44), o brasileiro Fabinho (55) e o senegalês Sadio Mané (69) marcaram os gols dessa confortável vitória do Liverpool.

Os ‘Reds’ já começam a saborear seu primeiro título do campeonato inglês em três décadas, desde que alcançaram o último em 1990, quando a competição nem se chamava Premier League.

O Liverpool agora está provisoriamente com 23 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que se vencer na quinta-feira em Stamford Bridge poderá adiar a conquista de um título que parece, de qualquer forma, reservado há meses para o time comandado por Jürgen Klopp.

Após o empate de domingo no clássico contra o Everton, o Liverpool deixou claro desde o início do duelo desta quarta-feira que não daria mais sinais de fraqueza.

Alexander-Arnold abriu o placar aos 23 minutos, com um tiro livre direto.

Aos 44, Salah começou a abrir a vantagem no placar, vencendo o goleiro adversário no mano a mano, depois de receber um passe em profundidade de Fabinho.

O brasileiro foi o autor do terceiro (55), com um chute forte de fora da área.

E Mané marcou o quarta e último (69) depois de receber um passe de Salah que lhe permitiu completar um contra-ataque com um chute rasteiro, em uma partida que já estava mais do que decidida.

Sem público nas arquibancadas de Anfield devido às medidas contra a pandemia do novo coronavírus, os torcedores saberão na quinta-feira se já podem ser campeões oficiais ou se a alegria vai ser novamente adiada por mais um pouco.

– United e Wolves vencem –

Mais cedo o Manchester United (5º), que venceu o Sheffield United por 3 a 0 com um hat-trick de Anthony Martial, e o Wolverhampton (6º), que derrotou o Bournemouth por 1 a 0 com um gol de Raúl Jiménez, se aproximaram do Chelsea (4º), que recebe o Manchester City (2ª).

Tanto o United quanto os ‘Wolves’, empatados em 49 pontos, agora estão a apenas dois do Chelsea (51 pontos), que ocupa o último lugar da ‘Zona da Champions’ e, portanto, tem agora uma dose significativa de pressão antes de um jogo muito difícil.

Dois jogadores franceses foram os destaques da vitória do Manchester United em Old Trafford contra o Sheffield (8º), que deu um passo atrás em suas ambições de disputar um torneio europeu na próxima temporada.

O primeiro, no início do jogo, foi Paul Pogba, que retornou ao time titular dos ‘Red Devils’ pela primeira vez desde setembro, após superar uma lesão no tornozelo e no pé.

Desde então, ele não havia sido titular e jogou apenas 98 minutos em três jogos, com quase meia hora no empate contra o Tottenham na sexta-feira passada, que marcou o retorno de seu clube às competições após a interrupção causada pela pandemia de coronavírus.

O outro protagonista e principal destaque foi Anthony Martial, com seus três gols, todos com chutes precisos na área diante do goleiro, no primeiro gol (aos 7 minutos) e no terceiro (74) com assistências de Marcus Rashford, e no segundo (44) de Aaron Wan-Bissaka.

Quanto ao Wolverhampton, sua vitória sobre o Bournemouth (18º) foi com um gol do mexicano Raúl Jiménez (60 minutos), desviando de cabeça um cruzamento de Adama Traoré.

Esse foi o 15º gol de Jiménez na liga nesta temporada, o que o aproxima do grupo que lidera a artilharia, com Jamie Vardy (Leicester), à frente com 19 gols.

Nos demais jogos desta quarta, o Everton (10º) venceu por 1 a 0 e afundou ainda mais o lanterna Norwich (20º), enquanto o Aston Villa (19º) continua em penúltimo lugar e nas posições de rebaixamento, após empatar em 1 a 1 com o Newcastle (13º) fora de casa.

— Jogos da 31ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Leicester – Brighton 0 – 0

Tottenham – West Ham 2 – 0

– Quarta-feira:

Newcastle – Aston Villa 1 – 1

Wolverhampton – AFC Bournemouth 1 – 0

Norwich City – Everton 0 – 1

Manchester United – Sheffield United3 – 0

Liverpool – Crystal Palace 4 – 0

– Quinta-feira:

(14h00) Southampton – Arsenal

Burnley – Watford

(16h15) Chelsea – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 86 31 28 2 1 70 21 49

2. Manchester City 63 30 20 3 7 76 31 45

3. Leicester 55 31 16 7 8 59 29 30

4. Chelsea 51 30 15 6 9 53 40 13

5. Manchester United 49 31 13 10 8 48 31 17

6. Wolverhampton 49 31 12 13 6 44 34 10

7. Tottenham 45 31 12 9 10 50 41 9

8. Sheffield United 44 31 11 11 9 30 31 -1

9. Crystal Palace 42 31 11 9 11 28 36 -8

10. Everton 41 31 11 8 12 38 46 -8

11. Arsenal 40 30 9 13 8 41 41 0

12. Burnley 39 30 11 6 13 34 45 -11

13. Newcastle 39 31 10 9 12 29 42 -13

14. Southampton 37 30 11 4 15 38 52 -14

15. Brighton 33 31 7 12 12 34 41 -7

16. Watford 28 30 6 10 14 28 45 -17

17. West Ham 27 31 7 6 18 35 54 -19

18. AFC Bournemouth 27 31 7 6 18 29 50 -21

19. Aston Villa 27 31 7 6 18 36 59 -23

20. Norwich City 21 31 5 6 20 25 56 -31

