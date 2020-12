Liverpool goleia Crystal Palace (7-0) e se consolida na liderança; Everton é vice

O Liverpool atropelou o Crystal Palace fora de casa por 7 a 0, neste sábado, na décima quarta rodada da Premier League, com dois gols de Roberto Firmino e dois do egípcio Mohamed Salah e consolidou sua liderança, com seis pontos à frente do Tottenham, que recebe o Leicester (4º) no domingo.

Os gols do japonês Takumi Minamino (3), do senegalês Sadio Mané (35), Firmino (44 e 68), Jordan Henderson (52) e Salah (81 e 84) deram uma vitória fácil ao Liverpool contra o décimo segundo da tabela.

O atual campeão era o favorito, mas a partida foi um verdadeiro show dos jogadores de Jürgen Klopp, que marcaram em quase todos os seus chutes a gol (8 no total).

Até o técnico do Crystal Palace, o veterano Roy Hodgson, de 73 anos, acabou sorrindo ao se sentar no banco após o sétimo gol.

O Liverpool mostrou o nível da equipe que dominou o campeonato na última temporada, quando terminou com 18 pontos de vantagem sobre o Manchester City.

E acima de tudo, recuperou o brilho de Firmino, autor de dois gols, depois do tento decisivo contra o Tottenham no último minuto, na quarta-feira.

O atacante brasileiro, que andou ofuscado pelo sucesso do português Diogo Jota, reencontrou seu futebol.

Ele dominou a bola em velocidade e disparou, após um cruzamento de Andrew Robertson, para fazer 3 a 0 (43), e no 5-0 recebeu um bom passe de Mohamed Salah, antes de encobrir o goleiro (67).

Desde os primeiros minutos, a impressão é que o sofrimento seria longo para os londrinos.

Logo aos 3 minutos, Sadio Mané e Takumi Minamino tabelaram na área, e o japonês abriu o placar mostrando sangue frio (1-0).

Mais tarde, o senegalês aumentou o placar com um chute de dentro da área (34).

No início do segundo tempo, o capitão Jordan Henderson, com um tiro longo e colocado, pôs fim a qualquer esperança de recuperação marcando o quarto gol (51).

E até Mohamed Salah, que havia entrado na hora do jogo, fez dois gols, com uma cabeçada (6-0, 80) e um chute de pé esquerdo no ângulo (7-0, 83), dando assim ao Liverpool a maior vitória fora de casa na história da Premier League.

Com esta atuação, o Liverpool mandou uma mensagem no início deste período de Natal, sobre suas aspirações de reconquistar o título.

– Everton afunda Arsenal –

Seus vizinhos do Everton alcançaram o segundo lugar graças à terceira vitória consecutiva. Desta vez, a vítima foi o Arsenal (15º) do técnico Mikel Arteta, que ainda não conseguiu sair da péssima situação em que se encontra.

Sem o lesionado colombiano James Rodríguez, os ‘Toffees’ abriram o placar com um gol contra de Ron Holding aos 22 minutos. O marfinense Nicolas Pepe empatou para os ‘Gunners’, de pênalti (35).

Ainda no primeiro tempo o colombiano Yerri Mina fez o gol da vitória para o Everton (45).

Também na parte alta da tabela, o Manchester City (6º) do técnico Pep Guardiola conseguiu uma vitória apertada fora de casa sobre o Southampton (5º) por 1 a 0, o que deixa os ‘Citizens’ oito pontos atrás do líder Liverpool, embora com um jogo a menos.

Raheem Sterling, após receber um passe do belga Kevin de Bruyne, marcou o único gol da partida, aos 16 minutos. O City emendou seu sétimo jogo dos últimos oito sem sofrer gols, embora tenha sentido os desfalques do argentino Sergio Agüero e do brasileiro Gabriel Jesus.

No último jogo do dia, o Fulham (17º) deixou provisoriamente a zona de rebaixamento ao empatar em 1 a 1 com o Newcastle (12º).

— Jogos da 14ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sábado:

Crystal Palace – Liverpool 0 – 7

Southampton – Manchester City 0 – 1

Everton – Arsenal 2 – 1

Newcastle – Fulham 1 – 1

– Domingo:

(10h00) Brighton – Sheffield United

(12h15) Tottenham – Leicester

(14h30) Manchester United – Leeds

(17h15) West Bromwich – Aston Villa

– Segunda-feira:

(15h30) Burnley – Wolverhampton

(18h00) Chelsea – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 14 9 4 1 36 19 17

2. Everton 26 14 8 2 4 25 19 6

3. Tottenham 25 13 7 4 2 25 12 13

4. Leicester 24 13 8 0 5 24 17 7

5. Southampton 24 14 7 3 4 25 19 6

6. Manchester City 23 13 6 5 2 19 12 7

7. Manchester United 23 12 7 2 3 22 19 3

8. Chelsea 22 13 6 4 3 26 14 12

9. West Ham 21 13 6 3 4 21 16 5

10. Wolverhampton 20 13 6 2 5 13 17 -4

11. Aston Villa 19 11 6 1 4 21 13 8

12. Newcastle 18 13 5 3 5 17 22 -5

13. Crystal Palace 18 14 5 3 6 19 25 -6

14. Leeds 17 13 5 2 6 22 24 -2

15. Arsenal 14 14 4 2 8 12 18 -6

16. Brighton 11 13 2 5 6 15 21 -6

17. Fulham 10 14 2 4 8 13 23 -10

18. Burnley 10 12 2 4 6 6 18 -12

19. West Bromwich 7 13 1 4 8 10 26 -16

20. Sheffield United 1 13 0 1 12 7 24 -17

