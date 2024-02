Liverpool goleia Brentford e se mantém líder do Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/02/2024 - 13:44 Para compartilhar:

O Liverpool, atual líder do Campeonato Inglês, goleou o Brentford por 4 a 1 neste sábado (17), na abertura da 25ª rodada, para aumentar provisoriamente a vantagem sobre seus perseguidores, num jogo em que os ‘Reds’ perderam dois jogadores por lesão.

Minutos depois de dar o passe para o uruguaio Darwin Núñez abrir o placar (35′), o português Diogo Jota teve que deixar o campo de maca após sofrer uma pancada no joelho (44′).

Antes, o Liverpool já tinha substituído Curtis Jones (34′) com dores no tornozelo. Além disso, o técnico Jürgen Klopp também substituiu Núñez no intervalo por precaução.

“Curtis sofreu uma pancada, com Jota também foi em uma disputa. Não sabemos se Darwin tem algum problema ou não, mas ele sentiu algo”, declarou Klopp à TNT Sports.

Estes dois desfalques se juntam a uma lista com nomes importantes como o goleiro brasileiro Alisson, o lateral Trent Alexander-Arnold e os meio-campistas Dominik Szoboslai, Thiago Alcântara e Stefan Bajcetic.

A notícia positiva foi o retorno do egípcio Mohamed Salah, que sofreu uma lesão na coxa durante a Copa Africana de Nações e neste sábado fez seu primeiro jogo após sua recuperação.

Salah entrou em campo no lugar de Jota (44′), fez o passe para o argentino Alexis Mac Allister (55′) marcar o segundo do Liverpool (55′) e anotou ele mesmo seu 15º gol no campeonato (68′).

“Foi uma vitória muito importante para nós (…) Viemos à casa de um adversário muito difícil, muito bom, então estamos muito felizes por termos somado os três pontos”, disse Mac Allister após a partida.

Ivan Toney diminuiu para o Brentford na reta final (75′), mas o holandês Cody Gapko fechou a goleada do Liverpool (86′).

Com a vitória, os ‘Reds’ chegam a 57 pontos e aumentam a pressão sobre Manchester City e Arsenal, empatados com 52 pontos e que ainda jogam neste sábado contra Chelsea e Burnley, respectivamente. Os ‘Citizens’ têm um jogo atrasado a fazer, contra o Brentford, que será disputado no dia 20 de fevereiro.

Ainda vivo na Liga Europa e na Copa da Inglaterra, o Liverpool jogará no próximo domingo a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea, em Wembley.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Brentford – Liverpool 1 – 4

(12h00) Burnley – Arsenal

Fulham – Aston Villa

Tottenham – Wolverhampton





Newcastle – Bournemouth

Nottingham – West Ham

(14h30) Manchester City – Chelsea

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – Brighton

(13h30) Luton Town – Manchester United

– Segunda-feira:

(17h00) Everton – Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 25 17 6 2 59 24 35

2. Manchester City 52 23 16 4 3 56 25 31

3. Arsenal 52 24 16 4 4 53 22 31





4. Tottenham 47 24 14 5 5 51 36 15

5. Aston Villa 46 24 14 4 6 50 32 18

6. Manchester United 41 24 13 2 9 33 33 0

7. Newcastle 36 24 11 3 10 51 39 12

8. West Ham 36 24 10 6 8 36 42 -6

9. Brighton 35 24 9 8 7 43 40 3

10. Chelsea 34 24 10 4 10 41 40 1

11. Wolverhampton 32 24 9 5 10 37 39 -2

12. Fulham 29 24 8 5 11 33 39 -6

13. Bournemouth 27 23 7 6 10 31 44 -13

14. Brentford 25 24 7 4 13 35 43 -8

15. Crystal Palace 24 24 6 6 12 27 43 -16

16. Nottingham 21 24 5 6 13 30 44 -14

17. Luton Town 20 23 5 5 13 33 45 -12

18. Everton 19 24 8 5 11 26 32 -6

19. Burnley 13 24 3 4 17 25 50 -25

20. Sheffield United 13 24 3 4 17 22 60 -38

