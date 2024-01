Liverpool goleia Bournemouth e segue firme na liderança do Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 16:15 Para compartilhar:

O líder Liverpool pisou no acelerador no segundo tempo para selar uma goleada por 4 a 0 sobre o Bournemouth (12º) fora de casa neste domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo cinco pontos de vantagem sobre Manchester City (2º), Arsenal (3º) e Aston Villa (4º).

Depois de uma primeira etapa sem gols, o português o uruguaio Darwin Núñez abriu o placar para os ‘Reds’ pouco depois da volta do intervalo (49′).

Na sequência, o português Diogo Jota fez o segundo e o terceiro do Liverpool (70′ e 80′), antes de Núñez fechara a goleada nos acréscimos (90’+3).

Desta forma, Jota e Núñez conseguiram suprir a ausência de Mohamed Salah, que está servindo à seleção do Egito na Copa Africana de Nações, disputada na Costa do Marfim.

Diogo Jota, fora por lesão durante quase todo o mês de dezembro, está em um grande momento, com três gols e três assistências nos últimos três jogos da Premier League, desde que retornou no ‘Boxing Day’.

Para Darwin Núñez, os dois gols deste domingo são uma dose de confiança. O uruguaio só havia marcado uma vez nos últimos 16 jogos do Liverpool.

A goleada sobre o Bournemouth também é uma grande resposta dos ‘Reds’ à vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace por 5 a 0 no sábado.

O Liverpool soma 48 pontos, cinco à frente do Manchester City, que entrou em campo pela 21ª rodada no último fim de semana.

No dia 20 de fevereiro, o City fará seu jogo atrasado contra o Brentford e poderá se isolar na vice-liderança.

No outro duelo deste domingo, o lanterna Sheffield United e o West Ham (6º) empataram em 2 a 2.

Os ‘Hammers’ chegaram aos instantes finais em vantagem, mas praticamente no último lance da partida sofreram o empate pelos pés do escocês Oli McBurnie (90’+13).

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira, 12 de janeiro:

Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado, 13 de janeiro:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3





– Domingo, 14 de janeiro:

Everton – Aston Villa 0 – 0

Manchester United – Tottenham 2 – 2

– Sábado, 20 de janeiro:

Arsenal – Crystal Palace 5 – 0

Brentford – Nottingham 3 – 2

– Domingo, 21 de janeiro:

Sheffield United – West Ham 2 – 2

Bournemouth – Liverpool 0 – 4

– Segunda-feira, 22 de janeiro:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG





1. Liverpool 48 21 14 6 1 47 18 29

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Arsenal 43 21 13 4 4 42 20 22

4. Aston Villa 43 21 13 4 4 43 27 16

5. Tottenham 40 21 12 4 5 44 31 13

6. West Ham 35 21 10 5 6 35 32 3

7. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

8. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

9. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. Bournemouth 25 20 7 4 9 28 39 -11

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Brentford 22 20 6 4 10 29 33 -4

15. Crystal Palace 21 21 5 6 10 22 34 -12

16. Nottingham 20 21 5 5 11 26 38 -12

17. Everton 17 21 8 3 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 10 21 2 4 15 17 51 -34

