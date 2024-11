Liverpool goleia Bayer Leverkusen com hat-trick de Luis Díaz

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2024 - 20:33 Para compartilhar:

O Liverpool goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 0 nesta terça-feira (5), em Anfield, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, em uma grande vitória sobre o atual campeão alemão, na qual o atacante colombiano Luis Díaz brilhou com um hat-trick.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, em que ambas as equipes buscaram o gol, os ‘Reds’ controlaram melhor a segunda etapa. Com assistência de Curtis Jones, Díaz abriu o placar (61′) com uma bonita finalização por cima do goleiro Lukas Hradecky.

Minutos depois, com o Leverkusen ainda assimilando golpe, Mohamed Salah cruzou a bola na área e Cody Gakpo emendou para ampliar a vantagem do time inglês (65′).

Com mais uma assistência de Salah, Díaz fez o terceiro do Liverpool (83′), e nos acréscimos o colombiano fechou a goleada aproveitando rebote de Hradecky (90’+2) em tentativa de Darwin Núñez.

“Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro hat-trick pelo Liverpool, o primeiro da minha carreira. É um momento muito especial, que lembrarei pelo resto da vida”, comemorou Díaz, que foi eleito o melhor jogador da partida.

Com a vitória em casa, o Liverpool assume a liderança isolada da fase de liga da Champions, com 12 pontos após quatro rodadas. Por sua vez, o Leverkusen sofre a sua primeira derrota na competição, depois de duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos.

“O resultado é doloroso, provavelmente mais do que o nosso jogo. Mas a Liga dos Campeões é assim, é o nível mais alto e hoje não foi o suficiente”, declarou o técnico do time alemão, Xabi Alonso, em entrevista ao Prime Video.

