Liverpool fica no empate com o Brighton pelo Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 12:56 Compartilhe

O Liverpool não passou de um empate em 2 a 2 com o Brighton neste domingo (8), pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que deixa o time em terceiro na tabela, três pontos atrás do Tottenham, líder antes do duelo entre Arsenal e Manchester City.

Os ‘Reds’ voltaram a viver um fim de semana frustrante, depois da cruel derrota para os ‘Spurs’ por 2 a 1, em que tiveram um gol anulado erroneamente.

Contra o Brighton, o Liverpool saiu atrás com o gol de Simon Adingra (20′), mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo marcando duas vezes com o egípcio Mohammed Salah (40′ e 45’+1 de pênalti).

Na segunda etapa, o capitão dos ‘Seagulls’, Lewis Dunk (78′), foi o autor do gol do empate final.

Nos outros jogos já encerrados deste domingo, West Ham e Newcastle também empataram em 2 a 2, enquanto Wolverhampton e Aston Villa ficaram no 1 a 1.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Tottenham 0 – 1

Manchester United – Brentford 2 – 1

Burnley – Chelsea 1 – 4

Fulham – Sheffield United 3 – 1

Everton – AFC Bournemouth 3 – 0

Crystal Palace – Nottingham 0 – 0

– Domingo:

Wolverhampton – Aston Villa 1 – 1

Brighton – Liverpool 2 – 2

West Ham – Newcastle 2 – 2





(12h30) Arsenal – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 20 8 6 2 0 18 8 10

2. Manchester City 18 7 6 0 1 17 5 12

3. Liverpool 17 8 5 2 1 18 9 9

4. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

5. Aston Villa 16 8 5 1 2 19 12 7

6. Brighton 16 8 5 1 2 21 16 5

7. West Ham 14 8 4 2 2 15 12 3

8. Newcastle 13 8 4 1 3 20 9 11

9. Crystal Palace 12 8 3 3 2 7 7 0

10. Manchester United 12 8 4 0 4 9 12 -3





11. Chelsea 11 8 3 2 3 11 7 4

12. Fulham 11 8 3 2 3 8 13 -5

13. Nottingham 9 8 2 3 3 8 10 -2

14. Wolverhampton 8 8 2 2 4 9 14 -5

15. Brentford 7 8 1 4 3 11 12 -1

16. Everton 7 8 2 1 5 9 12 -3

17. Luton Town 4 8 1 1 6 6 15 -9

18. Burnley 4 8 1 1 6 7 20 -13

19. AFC Bournemouth 3 8 0 3 5 5 18 -13

20. Sheffield United 1 8 0 1 7 6 22 -16

jta/dam/pm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias