Liverpool fecha ano dos sonhos com mais uma vitória

O Liverpool fechou neste domingo com chave de ouro um ano de 2019 espetacular. Com a vitória por 1 a 0 em Anfield sobre o Wolverhampton (8º), os Reds conquistaram uma 18ª vitória em 19 rodadas na Premier League, dando um novo passo rumo a um título inglês que não erguem há 30 anos.

Uma semana após conquistar o Mundial de Clubes da Fifa no Catar ao vencer o Flamengo na final (1-0) e três dias depois de mostrar força ao golear o Leicester (4-0), o Liverpool presenteou sua torcida com uma última vitória em um ano histórico.

O atual campeão da Liga dos Campeões iniciará 2020 com 13 pontos de vantagem e uma partida a menos que seu principal perseguidor, o Leicester.

Diante da sólida equipe do Wolverhampton, treinada pelo português Nuno Espirito Santo, a vitória veio graças ao gol do senegalês Sadio Mané. Um lance que foi anulado em um primeiro momento devido a uma possível mão de Lallana na origem da jogada, mas que o VAR acabou validando.

Mais cedo, o Chelsea de Frank Lampard foi buscar uma vitória por 2 a 1 sobre o rival londrino Arsenal (12º), virando a partida nos dez minutos finais para se consolidar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Um erro infantil na saída de bola do goleiro do Arsenal, o alemão Bernd Leno, permitiu ao Chelsea empatar a partida em 1 a 1 com o brasileiro Jorginho (83′), pouco antes do jovem Tammy Abraham virar o jogo (87′) em um rápido contra-ataque.

Uma reviravolta nos últimos minutos para o Chelsea depois de estar perdendo por praticamente todo o jogo, já que o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang abriu o placar para o Arsenal no início do primeiro tempo (13′).

Foi assim que o espanhol Mikel Arteta viu escapar sua primeira vitória como técnico do Arsenal, depois de empatar em 1 a 1 com o Bournemouth na quinta-feira, em sua estreia no comando dos Gunners.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 35 pontos e se consolidou na quarta colocação da Premier league, última que vale uma vaga na próxima Champions, e se recuperou da derrota na quinta-feira por 2 a 0 para o Southampton (15º).

O Arsenal, por sua vez, parece ter ganho nova dinâmica de jogo com Arteta, mas segue sem conseguir garantir resultados mais positivos, em muito devido à fragilidade defensiva da equipe.

Assim, os Gunners aparecem num decepcionante 12º lugar na tabela com 24 pontos, a distantes 11 pontos da zona Champions.

A 20ª rodada da Premier League se encerra neste domingo com o duelo entre Sheffield United (8º) e Manchester City (3º).

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Brighton – AFC Bournemouth 2 – 0

Newcastle – Everton 1 – 2

Southampton – Crystal Palace 1 – 1

Watford – Aston Villa 3 – 0

West Ham – Leicester 1 – 2

Norwich City – Tottenham 2 – 2

Burnley – Manchester United 0 – 2

– Domingo:

Arsenal – Chelsea 1 – 2

Liverpool – Wolverhampton 1 – 0

Manchester City – Sheffield United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 55 19 18 1 0 47 14 33

2. Leicester 42 20 13 3 4 43 19 24

3. Manchester City 38 19 12 2 5 52 23 29

4. Chelsea 35 20 11 2 7 35 28 7

5. Manchester United 31 20 8 7 5 32 23 9

6. Tottenham 30 20 8 6 6 36 29 7

7. Wolverhampton 30 20 7 9 4 29 25 4

8. Sheffield United 29 19 7 8 4 23 17 6

9. Crystal Palace 27 20 7 6 7 18 22 -4

10. Everton 25 20 7 4 9 23 30 -7

11. Newcastle 25 20 7 4 9 20 30 -10

12. Arsenal 24 20 5 9 6 26 30 -4

13. Burnley 24 20 7 3 10 23 32 -9

14. Brighton 23 20 6 5 9 24 28 -4

15. Southampton 22 20 6 4 10 24 38 -14

16. AFC Bournemouth 20 20 5 5 10 20 28 -8

17. West Ham 19 19 5 4 10 21 32 -11

18. Aston Villa 18 20 5 3 12 25 36 -11

19. Watford 16 20 3 7 10 15 33 -18

20. Norwich City 13 20 3 4 13 21 40 -19

