Liverpool faz 3 a 0 no Aston Villa em casa e embala no início de Campeonato Inglês

O Liverpool chegou à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês neste domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa em Anfield, pela quarta rodada do torneio. O resultado positivo coloca o time de Jurgen Klopp na terceira colocação do torneio, com 10 pontos, empatado com West Ham e Tottenham, e com dois a menos que o líder Manchester City.

Após goleada sofrida para o Newcastle na primeira rodada, o Aston Villa embalou quatro vitórias seguidas (duas nos playoffs da Liga Conferência e duas no Campeonato Inglês). O clube soma seis pontos e segue no meio da tabela, em 11º. Salah, Darwin Núnez e Alexander-Arnold foram os destaques do Liverpool, que segue invicto no campeonato. Szoboszlai marcou seu primeiro gol pelo clube inglês.

Após a sofrida vitória por virada contra o Newcastle na última rodada, o Liverpool entrou muito ligado para o jogo em casa contra o Aston Villa. Já com 3 minutos, Szoboszlai completou escanteio com finalização de primeira no canto para fazer 1 a 0. Aos 22, Darwin Núnez carimbou a trave, mas a bola rebateu em Matty Cash (lateral do Aston Villa) e parou no gol, 2 a 0. O time visitante foi acordar para o jogo lá para os 30 minutos e conseguiu algumas jogadas sem efeito. Já na reta final, Núnez voltou a acertar o travessão e quase fez 3 a 0.

O Liverpool manteve a pressão no segundo tempo e o 3 a 0 veio aos 9 minutos. Após escanteio na área, Núnez desviou de cabeça e Mohamed Salah completou na segunda trave. Com ótima vantagem no placar, o Liverpool não teve problemas para segurar o resultado e confirmar a vitória diante de sua torcida. O time de Klopp poderia até ter feito mais.

Também pela quarta rodada do Campeonato Inglês na manhã deste domingo, o Crystal Palace derrotou o Wolverhampton por 3 a 1 em Londres. Edouard marcou duas vezes e Eze também foi às redes. Hee-Chan Hwang marcou o gol dos visitantes. O Palace fica em sétimo, com sete pontos, e o Wolverhampton tem três pontos, em 15º.

