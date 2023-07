Liverpool empata por 4 a 4 com time da 2ª divisão alemã; Napoli leva gol do meio-campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 15:57 Compartilhe

O Liverpool jogou, nesta segunda-feira, o último de uma série de dois amistosos de pré-temporada na Alemanha e, após abrir uma vantagem de 3 a 1, acabou empatando por 4 a 4 com o Furth, time da segunda divisão alemã, em Villingen-Schwenningen. Antes disso, havia vencido o Karlsruher por 4 a 2, na última quarta-feira.

O primeiro tempo teve apenas um gol, marcado pelo colombiano Luis Díaz, aos 22 minutos. No intervalo, o técnico Jürgen Klopp trocou toda a equipe e colocou em campo nomes como Salah e Darwin Núñez. Com eles no gramado, a partida ganhou uma nova configuração. O Liverpool mostrou força no ataque e fragilidade na defesa.

Logo aos dois minutos da etapa final, Green empatou para o time alemão, mas a equipe britânica respondeu rápido com dois gols marcados por Darwin Núñez, aos cinco e 14 minutos, para colocar 3 a 1 no placar. A boa vantagem, contudo, não deu a tranquilidade esperada aos comandados de Klopp.

Após os gols do atacante uruguaio, o Furth foi às redes com Petkov e Sieb, duas vezes, parar virar o jogo e deixar o placar marcando 4 a 3 ao seu favor. Perto do fim da partida, Salah, que já havia dado as assistências para os dois gols de Núñez, colocou a bola na rede após um passe de retribuição feito pelo companheiro sul-americano.

A pré-temporada do Liverpool continuará em Cingapura, onde o time fará amistoso com Leicester, no domingo, e Bayern de Munique, no dia 2 de agosto. A estreia no Campeonato Inglês está marcada para dia 13, contra o Chelsea.

NAPOLI EMPATA

Também nesta segunda, o atual campeão italiano Napoli esteve em campo no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, e empatou por 1 a 1 com o Spal, time que caiu da segunda para a terceira divisão da Itália na última temporada.

O amistoso foi marcado por um golaço de Pulletto, responsável por abrir o placar para o Spal, no segundo tempo. Posicionado para cobrança de falta, próxima do meio de campo, ele viu o goleiro Merete adiantado e bateu direto para marcar. Pouco depois, o Napoli empatou com Anguissa.

