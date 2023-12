Liverpool empata em casa com Manchester United (0-0) e cede liderança ao Arsenal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/12/2023 - 18:35 Para compartilhar:

O Liverpool empatou em 0 a 0 em casa com o Manchester United e cedeu a liderança da Premier League para o Arsenal, neste domingo (17), no encerramento da 17ª rodada.

Depois de ter perdido seus primeiros pontos da temporada em sua fortaleza de Anfield, o Liverpool é agora o segundo colocado (com 38 pontos), enquanto o Arsenal, que pouco antes havia vencido o Brighton por 2 a 0 em casa, passa a liderar, com 39.

Em terceiro, com 38 pontos, está o Aston Villa, que também neste domingo venceu em sua visita ao Brentford (2-1).

A luta pelo título ganha, portanto, ainda mais emoção.

O Manchester City, que só conseguiu empatar em casa por 2 a 2 com o Crystal Palace no sábado, está a quatro pontos do pódio e a cinco da liderança.

Para o United, o empate em Liverpool quase tem sabor de vitória, contra seu grande rival regional e histórico.

O ponto também foi conquistado nas ausências do capitão Bruno Fernandes, suspenso, e de Harry Maguire, lesionado.

O zagueiro inglês foi substituído da melhor maneira possível pelo francês Raphaël Varane, que liderou uma defesa que teve muito trabalho diante das estrelas do ataque do Liverpool, que passaram em branco neste domingo.

O Liverpool teve boas chances através de Virgil Van Dijk (28′), Alexander Trent-Arnold (66′), Mohamed Salah (70′) e Ibrahima Konaté (77′), mas sem poder de fogo nesta partida, para desespero dos seus torcedores.

O United teve uma grande chance aos 67 minutos, por meio de Rasmus Hojlund, mas o dinamarquês desperdiçou diante do goleiro brasileiro Alisson.

Nos acréscimos, o Manchester United ficou com dez jogadores devido à expulsão do português Diogo Dalot (90’+4).

“Já vi muitas coisas boas, a única coisa que não gosto é o resultado. Deveríamos ter marcado”, disse o técnico alemão do Liverpool, Jürgen Klopp.

Já se passaram cinco anos desde que o Manchester United marcou em Anfield pela última vez na Premier League: Jesse Lingard balançou a rede em 16 de dezembro de 2018, na derrota por 3 a 1.

O Manchester United se mantém em sétimo lugar (28 pontos), um atrás do Newcastle (6º).

– Arsenal vence Brighton –

Diante de sua torcida, o Arsenal teve que esperar para concretizar seu domínio neste domingo contra o Brighton.

A abertura do placar veio em um lance de bola parada, sua arma letal nesta temporada: o brasileiro Gabriel Jesus, sozinho na segunda trave, desviou de cabeça um escanteio cobrado por Bukayo Saka (53′).





No final da partida, Kai Havertz ampliou para 2 a 0 (87′). O alemão marcou assim seu terceiro gol em cinco jogos do campeonato, depois de ter marcado apenas um nos doze anteriores.

Havertz conta com a confiança do técnico Mikel Arteta, que o defendeu das críticas pela falta de eficácia no início da temporada.

O Brighton não teve sucesso no ataque nesta ocasião. A equipe de Roberto De Zerbi cedeu a posse de bola ao Arsenal e não teve nenhuma chance clara antes dos 64 minutos.

– Villa à espreita –

Também neste domingo, o Aston Villa venceu o Brentford (12º) por 2 a 1 num jogo tenso, em que as duas equipes terminaram com dez jogadores. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Birmingham, depois dos triunfos sobre Arsenal e Manchester City (por 1 a 0 nos dois duelos).

A equipe de Unai Emery teve que lutar depois de ficar atrás no placar devido a um gol de Keane Lewis-Potter pouco antes do intervalo (45′).

Em superioridade numérica após a expulsão de Ben Mee (71′), o Aston Villa empatou através do espanhol Álex Moreno (77′) e depois marcou o gol da vitória graças a Ollie Watkins (85′) com um passe do francês Boubacar Kamara, que depois foi expulso nos acréscimos.

O West Ham (7º) venceu o Wolverhampton (13º) por 3 a 0, numa partida em que o ganês Mohammed Kudus se destacou marcando dois gols.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Nottingham – Tottenham 0 – 2

– Sábado:





Chelsea – Sheffield United 2 – 0

Newcastle – Fulham 3 – 0

AFC Bournemouth – Luton Town

Manchester City – Crystal Palace 2 – 2

Burnley – Everton 0 – 2

– Domingo:

West Ham – Wolverhampton 3 – 0

Brentford – Aston Villa 1 – 2

Arsenal – Brighton 2 – 0

Liverpool – Manchester United 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 39 17 12 3 2 35 15 20

2. Liverpool 38 17 11 5 1 36 15 21

3. Aston Villa 38 17 12 2 3 37 21 16

4. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

5. Tottenham 33 17 10 3 4 35 23 12

6. Newcastle 29 17 9 2 6 36 21 15

7. Manchester United 28 17 9 1 7 18 21 -3

8. West Ham 27 17 8 3 6 29 30 -1

9. Brighton 26 17 7 5 5 33 30 3

10. Chelsea 22 17 6 4 7 28 26 2

11. Fulham 21 17 6 3 8 26 29 -3

12. Brentford 19 17 5 4 8 24 24 0

13. Wolverhampton 19 17 5 4 8 21 29 -8

14. AFC Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

15. Crystal Palace 17 17 4 5 8 17 25 -8

16. Everton 16 17 8 2 7 22 20 2

17. Nottingham 14 17 3 5 9 17 30 -13

18. Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 -15

19. Burnley 8 17 2 2 13 16 36 -20

20. Sheffield United 8 17 2 2 13 12 43 -31

./bds/jta/dr/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias