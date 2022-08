Liverpool empata com Fulham na estreia do Campeonato Inglês

AFP 06/08/2022 - 11:34 Compartilhe

O Liverpool estreou neste sábado no Campeonato Inglês com um empate em 2 a 2 fora de casa com o Fulham, que acabou de subir para a primeira divisão.

O sérvio Aleksandar Mitrovic colocou os donos da casa em vantagem duas vezes, mas os ‘Reds’ buscaram o empate com o uruguaio Darwin Núñez e o egípcio Mohamed Salah.

O Fulham controlou os primeiros minutos do jogo e criou algumas jogadas de perigo. Aos 32 do primeiro tempo, o holandês Kenny Tete cruzou na área e Mitrovic subiu de cabeça para abrir o placar.

Na segunda etapa, Núñez empatou para o Liverpool aos 19 minutos, mas aos 27 o atacante sérvio do Fulham sofreu pênalti do zagueiro Van Dijk, que ele mesmo cobrou para colocar o time mandante mais uma vez em vantagem.

Aos 35, Salah fez o segundo do Liverpool, que ainda teve a chance de marcar o gol da vitória em um chute de fora da área de Henderson que explodiu no travessão.

O time treinado pelo alemão Jürgen Klopp, que no ano passado terminou a Premier League um ponto atrás do campeão Manchester City, começa a temporada perdendo dois pontos para o Fulham, equipe que deverá lutar contra o rebaixamento e para a qual o ponto obtido contra os ‘Reds’ tem peso de ouro.

Depois de vencer na sexta-feira o Crystal Palace por 2 a 0, o Arsenal lidera provisoriamente o Campeonato Inglês.

— Jogos da primeira rodada do Campeonato Inglês (horários de Brasília):

– Sexta-feira:

Crystal Palace – Arsenal 0 – 2

– Sábado:

Fulham – Liverpool 2 – 2

(11h00)Tottenham – Southampton

Newcastle – Nottingham

Leeds – Wolverhampton

Bournemouth – Aston Villa

(13h30) Everton – Chelsea

– Domingo:

(10h00) Leicester – Brentford

Manchester United – Brighton

(12h30) West Ham – Manchester City

– Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2

2. Fulham 1 1 0 1 0 2 2 0

. Liverpool 1 1 0 1 0 2 2 0

4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nottingham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 2 -2

