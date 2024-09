Liverpool é o novo líder do Inglês; Arsenal e Chelsea também aproveitam tropeço do City

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Depois de vencer fora de casa o lanterna Wolverhampton por 2 a 1, o Liverpool assumiu a liderança do Campeonato Inglês, deixando para trás o Manchester City (2º), que neste sábado (28) empatou com o Newcastle (7º) em 1 a 1, um tropeço que também foi aproveitado por Arsenal (3º) e Chelsea (4º), vencedores de seus jogos nesta 6ª rodada.

Todos estes resultados mexeram no G4 do campeonato, com os ‘Reds’ liderando com 15 pontos, seguido por City e Arsenal (14 pontos) e Chelsea (13 pontos).

O Liverpool, o único time que poderia matematicamente destronar os ‘Citizens’, não desperdiçou a oportunidade.

Ibrahima Konaté abriu o placar pouco antes do intervalo (45’+2), mas um erro do zagueiro francês permitiu aos ‘Wolves’ chegar ao empate (56′).

Minutos depois, para alívio dos ‘Reds’, Nelson Semedo cometeu pênalti ao derrubar Diogo Jota na área e o egípcio Mohamed Salah cobrou com categoria para fazer o gol da vitória (61′).

O próximo compromisso do Liverpool será pela Liga dos Campeões, quando recebe o Bologna na quarta-feira pela segunda rodada.

– City empata em primeiro jogo sem Rodri –

Mais cedo, o City ficou no empate em 1 a 1 com o Newcastle, no primeiro jogo da equipe sem o volante espanhol Rodri, que sofreu uma ruptura de ligamentos e meniscos no joelho direito no fim de semana passado, contra o Arsenal, e não deve retornar até o final da temporada.

Sem seu jogador “insubstituível”, o técnico Pep Guardiola escalou o croata Mateo Kovacic no meio-campo, acompanhado por Ilkay Gündogan e Rico Lewis.

Outro croata, o zagueiro Josko Gvardiol (35′), colocou os ‘Citizens’ na frente antes do intervalo e Anthony Gordon (58′) empatou para o Newcastle no segundo tempo.

Guardiol abriu o placar depois de receber na área de Jack Grealish, limpar a marcação e bater sem chances para o goleiro Nick Pope, na única oportunidade clara do City na primeira etapa.

No segundo tempo, o goleiro brasileiro Ederson derrubou Anthony Gordon dentro da área e o próprio atacante cobrou e converteu o pênalti para marcar o gol de empate do Newcastle.

Nos minutos finais, o Manchester City pressionou em busca da vitória, mas Erling Haaland (71′), Phil Foden (73′) e Bernardo Silva (90’+2) pararam nas defesas de Pope, que salvou os ‘Magpies’ da derrota.

“É sempre muito difícil jogar aqui, com a defesa deles tão retrancada. Tivemos algumas chances, mas Pope foi brilhante e só somamos um ponto”, resumiu Guardiola.

“O jogo foi equilibrado por 70 minutos. Nos últimos 20, eles foram mais fortes do que nós e tivemos que defender muito bem para garantir o ponto”, admitiu o técnico do Newcastle, Eddie Howe, cujo time só perdeu um jogo dos seis disputados até aqui na Premier League.

– Arsenal sofre, mas bate Leicester –

O Arsenal sofreu para vencer o Leicester por 4 a 2, apesar de ter ido para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Os ‘Gunners’ não administraram bem a vantagem no segundo tempo e os ‘Foxes’ empataram a partida com dois gols do lateral James Justin (47′ e 63′).

Nos acréscimos, Leandro Trossard, que havia entrado no final da primeira etapa, voltou a colocar o Arsenal à frente no placar (90’+4). E Kai Havertz ainda teve tempo de marcar mais um e dar números finais à partida.

Agora, o time do técnico Mikel Arteta deverá se concentrar no duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, depois de estrear no torneio continental com um empate sem gols com a Atalanta.

Em outro dos jogos do dia, o Chelsea derrotou o Brighton por 4 a 2, com quatro gols de Cole Palmer, e se aproximou dos líderes.

Jogando em Stamford Bridge, os ‘Blues’ começaram atrás com um gol logo aos sete minutos do francês Georginio Rutter, mas Palmer anotou um ‘hat-trick’ em apenas dez minutos (21′, 28′ e 31′) e fez o quarto pouco depois (41′).

Também neste sábado, o Everton conseguiu sua primeira vitória na temporada ao bater o Crystal Palace por 2 a 1, e o Fulham venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, enquanto Brentford e West Ham empataram em 1 a 1.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Manchester City 1 – 1

Nottingham – Fulham 0 – 1

Chelsea – Brighton 4 – 2

Brentford – West Ham 1 – 1

Everton – Crystal Palace 2 – 1

Arsenal – Leicester 4 – 2

Wolverhampton – Liverpool 1 – 2

– Domingo:

(10h00) Ipswich Town – Aston Villa

(12h30) Manchester United – Tottenham

– Segunda-feira:

(16h00) Bournemouth – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 2 10

2. Manchester City 14 6 4 2 0 14 6 8

3. Arsenal 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Chelsea 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Aston Villa 12 5 4 0 1 10 7 3

6. Fulham 11 6 3 2 1 8 5 3

7. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

8. Brighton 9 6 2 3 1 10 8 2

9. Nottingham 9 6 2 3 1 6 5 1

10. Tottenham 7 5 2 1 2 9 5 4

11. Manchester United 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Brentford 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8

16. Leicester 3 6 0 3 3 8 12 -4

17. Crystal Palace 3 6 0 3 3 5 9 -4

18. Ipswich Town 3 5 0 3 2 3 8 -5

19. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 6 16 -10

