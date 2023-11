Liverpool e Leverkusen vencem e vão às oitavas da Liga Europa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2023 - 20:27 Para compartilhar:

O Liverpool e o Bayer Leverkusen se classificaram para as oitavas de final da Liga Europa ao vencerem seus jogos nesta quinta-feira (30), contra LASK (4 a 0) e Häcken (2 a 0), respectivamente.

Jogando em Anfield, os ‘Reds’ não tiveram dificuldades contra o time austríaco e abriram 2 a 0 em 15 minutos, com gols de Luis Díaz (12′) e Cody Gakpo (15′).

No segundo tempo, Mohamed Salah (51′) e mais uma vez Gakpo (90’+2) fecharam a goleada.

Com esta vitória, o Liverpool chegou a 15 pontos no Grupo E da Liga Europa, quatro à frente do Toulouse, que ficou no empate em 0 a 0 com o Union Saint-Gilloise (Bélgica), a uma rodada do fim da fase de grupos.

Por sua vez, o Leverkusen foi à Suécia e confirmou o favoritismo batendo o Häcken com gols de Victor Okoh Boniface (14′) e Patrik Schick (74′).

O resultado deixa o time alemão na liderança do Grupo H com 15 pontos, contra 7 do Molde (Noruega), que empatou com o Qarabag (Azerbaijão) em 2 a 2.

– Villarreal vai ao mata-mata; Betis perde em Praga –

No Grupo F, o Villarreal derrotou Panathinaikos da Grécia por 3 a 2, chegou a 9 pontos e garantiu a classificação para a fase de mata-mata.

Agora, o ‘Submarino Amarelo’ vai disputar a primeira posição com o Rennes, que soma 12 pontos, após vencer o Maccabi Haifa (Israel) por 3 a 0.

Já o Betis foi derrotado na República Tcheca pelo Sparta Praga por 1 a 0, perdeu a chance de se garantir diretamente nas oitavas e corre risco de eliminação.

Na última rodada, o time espanhol fará confronto direto pela liderança do Grupo C com o Rangers (Escócia), que nesta quinta-feira ficou no empate em 1 a 1 com o Aris (Chipre).

Em caso de derrota para os escoceses, e de uma vitória do Sparta Praga sobre o Aris, o Betis terá que se contentar em jogar o playoff da Liga Conferência.

– Distúrbios em Birmingham –

Na Liga Conferência, terceira competição de clubes mais importante da Europa, a rodada ficou marcada pelos distúrbios fora de campo, nos arredores do estádio do Aston Villa, onde torcedores do Legia Varsóvia entraram em confronto com a polícia, deixando três agentes feridos.

Os torcedores poloneses presentes em Birmingham acabaram não conseguindo entrar no estádio, já que a polícia não conseguiu garantir a segurança para a partida.

O Aston Villa, que saiu com a vitória por 2 a 1, denunciou a falta de “cooperação” do Legia Varsóvia ao não ter fornecido informações sobre os torcedores que viajaram à Inglaterra.

