Liverpool é goleado pelo Watford (3-0) e perde invencibilidade na Premier League

O Liverpool perdeu a sua invencíbilidade nesta temporada na Premier League ao ser derrotado fora de casa por 3 a 0 pelo Watford, neste sábado, pela 28ª rodada, após incríveis 27 vitórias e um empate que continuam colocando a equipe com a mão na taça que não conquista desde 1990.

Com esta derrota, os ‘Reds’ não conseguirão alcançar o recorde de invencibilidade no campeonato inglês, alcançado pelo Arsenal em 2004 (49 jogos contra 44 do Liverpool, juntando a atual temporada com a última).

