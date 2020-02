Liverpool é goleado pelo Watford (3-0) e perde invencibilidade na Premier League

O Liverpool perdeu a sua invencíbilidade nesta temporada na Premier League ao ser derrotado fora de casa por 3 a 0 pelo Watford, neste sábado, pela 28ª rodada, após incríveis 27 vitórias e um empate que continuam colocando a equipe com a mão na taça que não conquista desde 1990.

Com esta derrota, os ‘Reds’ não conseguirão alcançar o recorde de invencibilidade no campeonato inglês, alcançado pelo Arsenal em 2004 (49 jogos contra 44 do Liverpool, juntando a atual temporada com a última).

Mas com 22 pontos à frente do Manchester City (2º), os jogadores comandados por Jürgen Klopp estão a apenas quatro vitórias do título, no momento em que restam dez partidas a serem disputadas.

Em pouco mais de quinze minutos, o Liverpool desmoronou. O herói do Watford foi o senegalês Ismaila Sarr, de 22 anos, autor de dois gols (54 e 60) e de uma assistência para Troy Deeney (72).

Antes de deixar seu lugar para o argentino Ignacio Pussetto (83), Sarr teve a chance de marcar o terceiro quando ficou cara a cara com o goleiro brasileiro Alisson. Mas o chute foi para fora.

Com essa derrota, o Liverpool não vai poder superar o recorde de vitórias consecutivas em um campeonato, permanecendo com 18, como o Manchester City em 2017. Até este sábado, o único jogo que o Liverpool não havia vencido nesta temporada havia sido o empate em 1 a 1 em Old Trafford pela nona rodada, em 20 de outubro passado.

– Sarr, dois gols e uma assistência –

Sem apetite e inspiração, os Reds, que já haviam brincado com o fogo nas últimas semanas, como ficou demonstrado no 3 a 2 da segunda-feira passada contra o West Ham, terminaram o primeiro tempo sem acertar nenhum chute.

Eles poderiam até ter ido ao vestiário no intervalo em desvantagem, depois de um erro de Alisson que Deeney não conseguiu aproveitar.

Mas Sarr aproveitou um passe de Abdoulaye Doucouré, seu ex-companheiro no Rennes, para fazer 1 a 0. Pouco depois superou na corrida o zagueiro holandês Virgil van Dijk e mandou para o fundo das redes de Alisson.

Depois foi a vez de Deeney decretar a vitória para os ‘Hornets’ que apesar da vitória surpreendente, perderam o espanhol Gerard Deulofeu, que saiu de maca no primeiro tempo, com uma contusão aparentemente séria no joelho.

Derrotado por 1 a 0 em Madri pelo Atlético nas oitavas da Champions, o atual campeão europeu e mundial terá que recuperar seu brilhante futebol o mais rápido possível, apesar de ter o título da Premier já encaminhado.

– Chelsea só empata –

Mais cedo, o Chelsea voltou a decepcionar e cedeu dois pontos contra o Bournemouth (2-2) fora de casa, resultado que põe em risco a posição dos ‘Blues’ na ‘zona da Champions’.

A equipe comandada por Frank Lampard tem seu quarto lugar garantido ao término da 28ª rodada, com 45 pontos, mas o Manchester United poderá ficar a apenas um ponto se no domingo vencer o Everton fora de casa.

O Chelsea, que conseguiu apenas uma vitória nas últimas seis rodadas do campeonato e que na última terça-feira foi derrotado pelo Bayern de Munique em Stamford Bridge no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões (3-0), conseguiu o ponto na reta final da partida, graças ao espanhol Marcos Alonso (86).

O lateral-esquerdo havia aberto o placar para o Chelsea no primeiro tempo (33), mas o time da casa virou com gols do colombiano Jefferson Lerma (54) e do norueguês Joshua King (57).

Na luta pela permanência na Premier League, o West Ham (16º) conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Southampton (13º), resultado que permite que os londrinos deixem provisoriamente a zona de rebaixamento.

Em Newcastle, o time da casa (14º) empatou em zero a zero com o Burnley (9º).

Também neste sábado o Crystal Palace (12º) venceu o Brighton (15º) por 1 a 0 e ocupa a zona tranquila da tabela. O único gol da partida foi marcado pelo ganês Jordan Ayew (aos 70 minutos), com um chute cruzado na área após receber do belga Christian Benteke.

O Crystal Palace está provisoriamente com 12 pontos de distância em relação à zona de rebaixamento, enquanto o Brighton, que tem apenas 4 pontos acima da degola, permanece mais ameaçado.

— Jogos da 28ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Norwich City – Leicester 1 – 0

– Sábado:

Brighton – Crystal Palace 0 – 1

Newcastle – Burnley 0 – 0

West Ham – Southampton 3 – 1

AFC Bournemouth – Chelsea 2 – 2

Watford – Liverpool 3 – 0

– Domingo:

(11h00) Everton – Manchester United

Tottenham – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 28 26 1 1 64 20 44

2. Manchester City 57 27 18 3 6 68 29 39

3. Leicester 50 28 15 5 8 54 28 26

4. Chelsea 45 28 13 6 9 47 39 8

5. Manchester United 41 27 11 8 8 41 29 12

6. Tottenham 40 27 11 7 9 44 36 8

7. Sheffield United 40 27 10 10 7 29 25 4

8. Wolverhampton 39 27 9 12 6 38 32 6

9. Burnley 38 28 11 5 12 33 39 -6

10. Arsenal 37 27 8 13 6 39 36 3

11. Everton 36 27 10 6 11 36 41 -5

12. Crystal Palace 36 28 9 9 10 25 32 -7

13. Southampton 34 28 10 4 14 35 51 -16

14. Newcastle 32 28 8 8 12 24 41 -17

15. Brighton 28 28 6 10 12 32 40 -8

16. West Ham 27 28 7 6 15 35 49 -14

17. Watford 27 28 6 9 13 27 43 -16

18. AFC Bournemouth 27 28 7 6 15 28 45 -17

19. Aston Villa 25 27 7 4 16 34 52 -18

20. Norwich City 21 28 5 6 17 25 51 -26

