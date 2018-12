Liverpool e City se enfrentam com clima de final na Premier League

O líder Liverpool e o Manchester City (2º) se enfrentam em partida com clima de decisão antecipada, pela 21ª rodada da Premier League, que começa nesta terça-feira com o dérbi londrino Arsenal-Fulham e a visita do Tottenham (3º) ao Cardiff City (16º).

Os Spurs podem retomar a segunda colocação de maneira provisória se vencerem o time Galês, à espera do resultado do duelo eletrizante entre Reds e Citizens. Já os Gunners tentam superar a goleada por 5 a 1 sofrida para o Liverpool na última rodada, enfrentando o vice-lanterna Fulham do técnico italiano Claudio Ranieri.

O Arsenal (5º) viu a vantagem para o Manchester United (6º) cair para três pontos. Os Diabos Vermelhos vêm de três vitórias seguidas desde a demissão do técnico português José Mourinho. Os comandados de Ole Gunnar Solskjaer visitam o Newcastle.

A rodada inicia com o duelo entre Everton e Leicester, em confronto de equipes que buscam se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

— Programação da 21ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

– Terça-feira:

(10h30) Everton – Leicester

(13h00) Arsenal – Fulham

(15h30) Cardiff City – Tottenham

– Quarta-feira:

(17h45) Wolverhampton – Crystal Palace

Bournemouth – Watford

Chelsea – Southampton

Huddersfield – Burnley

West Ham – Brighton

(18h00) Newcastle – Manchester United

– Quinta-feira:

(18h00) Manchester City – Liverpool

Classificação: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Liverpool 54 20 17 3 0 48 8 40

2. Manchester City 47 20 15 2 3 54 16 38

3. Tottenham 45 20 15 0 5 43 21 22

4. Chelsea 43 20 13 4 3 38 16 22

5. Arsenal 38 20 11 5 4 42 30 12

6. Manchester United 35 20 10 5 5 41 32 9

7. Wolverhampton 29 20 8 5 7 23 23 0

8. Leicester 28 20 8 4 8 24 23 1

9. Watford 28 20 8 4 8 27 28 -1

10. Everton 27 20 7 6 7 31 30 1

11. West Ham 27 20 8 3 9 27 30 -3

12. Bournemouth 26 20 8 2 10 28 37 -9

13. Brighton 25 20 7 4 9 22 27 -5

14. Crystal Palace 19 20 5 4 11 17 26 -9

15. Newcastle 18 20 4 6 10 15 27 -12

16. Cardiff City 18 20 5 3 12 19 38 -19

17. Southampton 15 20 3 6 11 21 38 -17

18. Burnley 15 20 4 3 13 19 41 -22

19. Fulham 14 20 3 5 12 18 43 -25

20. Huddersfield 10 20 2 4 14 12 35 -23

