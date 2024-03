Liverpool e City fazem clássico valendo a liderança do Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 18:04 Para compartilhar:

Liverpool e Manchester City, dois pesos pesados do futebol inglês nos últimos anos, se preparam para um duelo eletrizante no próximo domingo, pela 28ª rodada da Premier League, com a liderança do campeonato em jogo.

Um ponto separa as duas equipes na tabela. Os ‘Reds’, que estão na frente, querem a vitória para abrirem distância, enquanto o City vai para o tudo ou nada em Anfield para assumir o primeiro lugar.

A rivalidade e a tensão são evidentes, o que acrescenta ainda mais ingredientes neste jogo com cara de decisão.

O lateral Trent Alexander-Arnold, nascido em Liverpool e um dos jogadores importantes do time do técnico Jürgen Klopp, colocou mais lenha na fogueira no início da semana, associando os títulos dos ‘Citizens’ aos recursos financeiros que o clube tem à disposição por ser controlado desde 2008 por um membro da família real dos Emirados Árabes Unidos.

“É difícil. Vamos enfrentar uma máquina construída para vencer. Essa é a maneira mais simples de descrever o City e sua organização”, declarou Alexander-Arnold à revista FourFourTwo.

“Embora tenham ganhado mais títulos que nós nos últimos anos, nossos troféus significam mais para nós e para nossos torcedores pela situação financeira de ambos os clubes”, acrescentou.

A resposta veio através da grande estrela dos ‘Citizens’, o atacante norueguês Erling Haaland.

“Estou aqui há um ano e ganhei a ‘Tríplice Coroa’ [Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra na temporada 2022/2023], foi uma sensação agradável”, disse Haaland ao canal Sky Sports na quinta-feira.

“Acho que ele não conhece essa sensação, que eu, sim, senti na temporada passada”, provocou o artilheiro norueguês.

Tanto Manchester City como Liverpool chegam ao jogo depois de compromissos pelas copas europeias.

O City se classificou para as quartas de final da Champions com uma vitória por 3 a 1 sobre o Copenhagen na quarta-feira. No dia seguinte, os ‘Reds’ golearam o Sparta Praga por 5 a 1 no jogo de ida das oitavas da Liga Europa.

O Liverpool também tem expectativa sobre as condições físicas do atacante egípcio Mohamed Salah, que jogou os últimos 30 minutos da partida na República Tcheca depois de mais de duas semanas afastado e pode reforçar a equipe contra os ‘Citizens’.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

(09h30) Manchester United – Everton

(12h00) Bournemouth – Sheffield United

Crystal Palace – Luton Town





Wolverhampton – Fulham

(14h30) Arsenal – Brentford

– Domingo:

(10h00) Aston Villa – Tottenham

(11h00) West Ham – Burnley

Brighton – Nottingham

(12h45) Liverpool – Manchester City

– Segunda-feira:

(17h00) Chelsea – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 39

2. Manchester City 62 27 19 5 3 62 27 35





3. Arsenal 61 27 19 4 4 68 23 45

4. Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 22

5. Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 16

6. Manchester United 44 27 14 2 11 37 39 -2

7. West Ham 42 27 12 6 9 43 47 -4

8. Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 12

9. Brighton 39 27 10 9 8 49 44 5

10. Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 -3

11. Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 1

12. Fulham 35 27 10 5 12 39 42 -3

13. Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47 -12

14. Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 -15

15. Brentford 26 27 7 5 15 39 50 -11

16. Everton 25 27 8 7 12 29 37 -8

17. Nottingham 24 27 6 6 15 34 49 -15

18. Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 -17

19. Burnley 13 27 3 4 20 25 60 -35

20. Sheffield United 13 27 3 4 20 22 72 -50

