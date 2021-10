Liverpool e City empatam (2-2) e deixam a liderança para o Chelsea

Apesar de um brilhante Mohamed Salah, com uma assistência e um golaço em jogada individual, o Manchester City conseguiu empatar neste domingo em Anfield (2-2), um resultado que não pareceu satisfazer nenhuma das equipes, já que serve para o Chelsea ficar em primeiro lugar, após esta sétima rodada da Premier League.

Assim, a equipe londrina, que venceu o Southampton (17º) por 3 a 1 no sábado, lidera com 16 pontos, um à frente do Liverpool e dois a mais que o quarteto formado pelas duas equipes de Manchester, Everton e Brighton.

Quatro dias após a derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (2-0), o Manchester City dominou em grande parte o primeiro tempo, sem encontrar o gol.

Surpreendido pela reação dos ‘Reds’ após o intervalo, o City sofreu o primeiro gol aos 59 minutos, marcado por Sadio Mané (1-0), após uma assistência de Salah, e o segundo aos 76, marcado pelo egípcio, depois de uma grande jogada individual (2-1).

A equipe de Manchester respondeu em cada ocasião com um empate, primeiro com Phil Foden aos 69 minutos (1-1) e depois com um chute de Kevin de Bruyne, que foi desviado por Joel Matip aos 81 minutos (2-2).

– ‘Foi fantástico!’, elogia Guardiola –

“Que jogo”, disse o treinador do City, Pep Guardiola, à Sky Sports. “Esta é a razão pela qual nos últimos anos Manchester City e Liverpool sempre estiveram lá, porque tentamos jogar desta forma. Infelizmente, não conseguimos vencer, mas não perdemos”, acrescentou o técnico.

“É por isso que a Premier League é a melhor. Foi fantástico, realmente fantástico”, acrescentou o catalão.

O técnico não esqueceu de elogiar seus comandados: “A forma como jogamos em Stamford Bridge, em Paris e hoje mostra que somos uma grande equipe”,

Já o treinador alemão Jurgen Klopp ficou desapontado com o primeiro tempo de seu time, mas afirmou que as coisas mudaram no segundo.

“A segunda etapa foi completamente diferente”, disse ele. “Se tivéssemos jogado apenas o segundo tempo, poderíamos ter vencido, mas com aquele primeiro tempo que fizemos, estou feliz com este ponto conquistado”, acrescentou o treinador alemão.

– Tottenham vence Aston Villa –

Mais cedo o Tottenham (8º) voltou a festejar uma vitória na Premier League ao derrotar o Aston Villa (10º) por 2-1 enquanto o Leicester (13º) desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou em 2 a 2 fora de casa com o Crystal Palace (14º).







Os ‘Spurs’ conquistaram um triunfo na liga pela primeira vez desde o final de agosto, quando derrotou o Watford por 1 a 0.

Desde então, a equipe que Nuno Espírito Santo comanda desde essa época perdeu para o Crystal Palace (3-0), Chelsea (0-3) e Arsenal (3-1).

“Precisávamos de uma vitória, mas uma vitória bem merecida. Fizemos um bom jogo contra adversários difíceis. É importante para os meninos e para os torcedores”, disse o treinador após o jogo.

“Estamos cientes de que passamos por um momento difícil. Quando os jogadores se juntam e se acertam, eles podem fazer coisas muito boas”.

Pierre-Emile Hojbjerg (27) e Matt Targett contra (71) marcaram para a equipe do norte de Londres. Ollie Watkins (67) chegou a empatar para o Villa.

O Tottenham é, portanto, oitavo com 12 pontos, apenas dois atrás da zona classificatória para a Champions League, que no momento é iniciada pelo Everton (4º).

O Leicester aparece um pouco mais atrás na tabela e isso se deve a resultados como o deste domingo.

Depois de abrir uma vantagem de 2 a 0 sobre o Palace graças aos gols de Kelechi Iheanacho (31) e Jamie Vardy (37), os ‘Foxes’ se deixaram levar no segundo tempo.

O jovem Michael Olise (61) e Jeffrey Schlupp (72) conseguiram o empate para a equipe treinada por Patrick Vieira.

O Leicester é o 13º com 8 pontos, um a mais que o Palace, que aparece logo atrás.

Em outra partida deste domingo o Brentford venceu o West Ham fora de casa por 2 a 1.

— Jogos da sétima rodada da Premier League e classificação:

– Sábado:

Manchester United – Everton 1 – 1

Chelsea – Southampton 3 – 1

Wolverhampton – Newcastle 2 – 1

Burnley – Norwich City 0 – 0

Leeds – Watford 1 – 0

Brighton – Arsenal 0 – 0

– Domingo:

Crystal Palace – Leicester 2 – 2

West Ham – Brentford 1 – 2

Tottenham – Aston Villa 2 – 1

Liverpool – Manchester City 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 16 7 5 1 1 15 3 12

2. Liverpool 15 7 4 3 0 17 6 11

3. Manchester City 14 7 4 2 1 14 3 11

4. Manchester United 14 7 4 2 1 14 6 8

5. Everton 14 7 4 2 1 13 8 5

6. Brighton 14 7 4 2 1 8 5 3

7. Brentford 12 7 3 3 1 10 6 4

8. Tottenham 12 7 4 0 3 6 10 -4

9. West Ham 11 7 3 2 2 14 10 4

10. Aston Villa 10 7 3 1 3 10 9 1

11. Arsenal 10 7 3 1 3 5 10 -5

12. Wolverhampton 9 7 3 0 4 5 6 -1

13. Leicester 8 7 2 2 3 9 12 -3

14. Crystal Palace 7 7 1 4 2 8 11 -3

15. Watford 7 7 2 1 4 7 10 -3

16. Leeds 6 7 1 3 3 7 14 -7

17. Southampton 4 7 0 4 3 5 10 -5

18. Burnley 3 7 0 3 4 5 11 -6

19. Newcastle 3 7 0 3 4 8 16 -8

20. Norwich City 1 7 0 1 6 2 16 -14

./bds/gh/aam

