Liverpool e City empatam (1-1) e Leicester assume liderança ao vencer Wolverhampton

Grandes favoritos ao título da Premier League, Liverpool (3ª) e Manchester City (11ª) empataram em 1 a 1 no Estádio Etihad, neste domingo, na partida de maior destaque da oitava rodada.

O egípcio Mohamed Salah colocou os Reds na frente aos 13 minutos, após converter um pênalti cometido por Kyle Walker sobre o senegalês Sadio Mané.

Os ‘Citizens’ reagiram e empataram aos 31 em uma grande jogada do atacante brasileiro Gabriel Jesus, dando meia-volta após receber de costas e chutar para o fundo da rede de seu compatriota Alisson.

Em seu melhor momento, esteve perto de virar o placar quando o árbitro assinalou mais uma penalidade, após consulta ao VAR, devido a um toque de mão de Joe Gomez após um cruzamento de Kevin de Bruyne.

O próprio meia belga cobrou mas a bola foi para fora (42). Cansados após uma maratona de jogos, pouco antes do intervalo para a realização das partidas entre seleções, os jogadores das duas equipes mostraram pouco serviço no segundo tempo.

O técnico do City, Pep Guardiola comentou o resultado: “Foi uma partida acirrada. Sofremos no início porque eles colocaram quatro jogadores na frente. (Sadio) Mané e (Mohamed) Salah estavam jogando entre as linhas, mas nos adaptamos e depois disso tivemos mais controle”.

Com esse empate o Liverpool, que começou a rodada em primeiro lugar, fica com 17 pontos, a um do novo líder Leicester.

– Leicester vence e é líder –

O campeão da Inglaterra de 2016, assumiu a liderança ao vencer por 1 a 0 o Wolverhampton (8º) fora de casa, com um gol de pênalti de Jamie Vardy aos 15 minutos.

O jogador da seleção inglesa converteu a penalidade que foi marcada pelo árbitro devido a um toque de mão de Max Kilman.

Foi uma estreia para o artilheiro da última edição da Premier (com 23 gols), que nunca tinha marcado diante dos Wolves.

Agora ele já marcou contra todos os outros 19 times da atual elite desde o início de sua carreira.

Ele até poderia ter marcado um segundo gol, também de pênalti – o oitavo assinalado para o Leicester em oito rodadas – mas seu chute, muito centralizado, acabou sendo desviado pelas pernas de Rui Patricio, que defendeu três das seis penalidades que foram cobradas contra ele na Premier.

Com este resultado, o Leicester soma 18 pontos, um a mais que o Tottenham (2º), que mais cedo venceu por 1 a 0 o West Bromwich Albion (18º) fora de casa. Um gol no final (aos 88 minutos) de Harry Kane deu ao Tottenham uma vitória difícil.

– Kane dá vitória ao Tottenham –

O West Bromwich, ainda em busca de sua primeira vitória na elite nesta temporada, continua na zona de rebaixamento com apenas três pontos.

O técnico José Mourinho tinha decidido colocar em campo todo seu poder de fogo, escalando desde o início seu melhor trio ofensivo, com o sul-coreano Son Heung-min, Harry Kane e Gareth Bale, titular pela primeira vez no campeonato desde o seu retorno a Londres, por empréstimo vindo do Real Madrid.

Apesar de tudo, o Tottenham, chutou apenas uma vez a gol nos primeiros 45 minutos, em uma tentativa que sequer tinha a direção certa.

A equipe de Mourinho poderia até ter ido para o intervalo em desvantagem, mas Eric Dier salvou o gol sob as traves após uma cabeçada de Karlan Grant (26).

Com o passar dos minutos, a pressão dos londrinos, que disputavam a décima quinta partida da temporada, a partir de 13 de setembro, aumentou.

O goleiro do West Bromwich, Sam Johnstone, teve muito trabalho, fazendo uma bela defesa após um chute do espanhol Sergio Reguilón aos 83 minutos.

Mas cinco minutos depois, ele foi superado pela cabeçada de Kane, quando poderia ter saído do gol para afastar o perigo que veio com o cruzamento de Matt Doherty (88).

Mourinho pode, mais uma vez, agradecer ao seu atacante, que tem um início de temporada incrivelmente prolífico, com sete gols e oito assistências em oito jogos da Premier League, além de seis gols e duas assistências em cinco jogos europeus.

Esse foi o 150º gol da carreira de Kane na Premier League.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Brighton – Burnley 0 – 0

Southampton – Newcastle 2 – 0

– Sábado:

Everton – Manchester United 1 – 3

Crystal Palace – Leeds 4 – 1

Chelsea – Sheffield United 4 – 1

West Ham – Fulham 1 – 0

– Domingo:

West Bromwich – Tottenham 0 – 1

Leicester – Wolverhampton 1 – 0

Manchester City – Liverpool 1 – 1

Arsenal – Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Leicester 18 8 6 0 2 18 9 9

2. Tottenham 17 8 5 2 1 19 9 10

3. Liverpool 17 8 5 2 1 18 16 2

4. Southampton 16 8 5 1 2 16 12 4

5. Chelsea 15 8 4 3 1 20 10 10

6. Everton 13 8 4 1 3 16 14 2

7. Crystal Palace 13 8 4 1 3 12 12 0

8. Wolverhampton 13 8 4 1 3 8 9 -1

9. Aston Villa 12 6 4 0 2 15 9 6

10. Arsenal 12 7 4 0 3 9 7 2

11. Manchester City 12 7 3 3 1 10 9 1

12. West Ham 11 8 3 2 3 14 10 4

13. Newcastle 11 8 3 2 3 10 13 -3

14. Manchester United 10 7 3 1 3 12 14 -2

15. Leeds 10 8 3 1 4 14 17 -3

16. Brighton 6 8 1 3 4 11 14 -3

17. Fulham 4 8 1 1 6 7 15 -8

18. West Bromwich 3 8 0 3 5 6 17 -11

19. Burnley 2 7 0 2 5 3 12 -9

20. Sheffield United 1 8 0 1 7 4 14 -10

bds/pm/psr/aam

