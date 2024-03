Liverpool e City empatam (1-1); Arsenal segue líder da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 14:59 Para compartilhar:

O Arsenal continua sendo o novo líder da Premier League: o empate entre Liverpool e Manchester City por 1 a 1 em Anfield, neste domingo, no duelo principal da 28ª rodada, tornou a briga pelo título na Inglaterra ainda mais emocionante.

Os ‘Gunners’ venceram no sábado o Brentford por 2 a 1 e somam 64 pontos, os mesmos do líder anterior, o Liverpool (2º), a quem superam graças a um melhor saldo de gols.

O Manchester City, atual campeão, caiu do segundo para o terceiro lugar, mas está apenas um ponto atrás dos dois primeiros colocados.

Jogando em casa, os ‘Reds’ viram John Stones abrir o placar aos 23 minutos, mas empataram com um gol de pênalti de Alexis Mac Allister no início do segundo tempo (50′) repetindo o placar do primeiro turno.

