Liverpool e Chelsea avançam às quartas de final da FA Cup; West Ham é eliminado

O Liverpool, que derrotou o Norwich por 2 a 1 em um duelo entre dois times da Premier League, e o Chelsea, que lutou fora de casa para vencer por 3 a 2 o Luton Town, da segunda divisão, se classificaram para as quartas de final da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira.

A vítima mais ilustre do dia foi o West Ham, quinto colocado da Premier League, que foi eliminado após perder por 3 a 1 para o Southampton, nono da primeira divisão do futebol inglês.

Em Anfield, o Liverpool não deu chances para a zebra e derrotou o lanterna da Premier League graças à vantagem conquistada no primeiro tempo, com dois gols do japonês Takumi Minamino (minutos 27 e 39).

Lukas Rupp (76) diminuiu para o Norwich, que não conseguiu evitar a eliminação.

Muito mais angustiante foi a tarefa do Chelsea, que viu o Luton Town ficar na frente do placar duas vezes, com gols de Reece Burke (2) e Harry Cornick (40).

O Chelsea conseguiu empatar nas duas ocasiões, com gols do espanhol Saúl Ñíguez (27) e do alemão Timo Werner (68), antes de o belga Romelu Lukaku (78) conseguir o gol da vitória dos ‘Blues’.

A sofrida vitória do Chelsea surge num momento particularmente convulsivo para o clube, no mesmo dia em que o seu proprietário russo, Roman Abramovich, anunciou a venda devido à “situação atual”, aludindo ao ataque russo e à invasão da Ucrânia.

As classificações de Chelsea e Liverpool na Copa da Inglaterra acontece poucos dias após o duelo entre os dois no último domingo na final da Copa da Liga, em que o Liverpool venceu nos pênaltis.

Três outras equipes haviam se classificado na terça-feira.

A principal surpresa desse dia foi o Middlesbrough (2ª divisão), que venceu por 1 a 0 e eliminou o Tottenham.

O Manchester City, líder do campeonato inglês, fez sua parte com uma vitória por 2 a 0 sobre o Peterborough United, também da segunda divisão.

— Resultados da 5ª fase (oitavas de final) da Copa da Inglaterra:

– Terça=feira:

Peterborough United (2ª) – (+) Manchester City 0 – 2

(+) Crystal Palace – Stoke (2ª) 2 – 1

(+) Middlesbrough (2ª) – Tottenham 1 – 0 (após prorrogação)

– Quarta-feira:

Luton Town (2ª) – (+) Chelsea 2 – 3

(+) Southampton – West Ham 3 – 1

(+) Liverpool – Norwich 2 – 1

– Quinta-feira:

Everton – Boreham Wood (5ª)

– Segunda-feira 7 de março:

Nottinham Forest (2ª) – Huddersfield Town (2ª)

(+) classificados para as quartas de final

