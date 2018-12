Liverpool defende vantagem na liderança da Premier League no ‘Boxing Day’

Líder invicto com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), o Liverpool tentará defender sua vantagem durante a tradicional rodada do ‘Boxing Day’ do Campeonato Inglês, na qual enfrentará nesta quarta-feira o Newcastle.

Em busca de um primeiro título inglês em quase 30 anos, os Reds estão de olho nas estatísticas: nos últimos 10 anos, oito times que chegaram líderes da Premier League ao natal acabaram erguendo a taça no fim da temporada. O Liverpool, porém, foi responsável pelas duas exceções, em 2008-2009 e 2013-2014.

O Newcastle, atual 15º colocado, se apresenta como um adversário acessível para o objetivo do Liverpool de se manter isolado na ponta da tabela.

Uma vitória nesta quarta-feira também garantiria ao Liverpool manter a liderança em 3 de janeiro, quando enfrentará seu principal adversário pelo título, o Manchester City.

Antes desse duelo crucial com o Liverpool, o City de Pep Guardiola encara um Leicester (9º) perigoso e que vem de vitória sobre o Chelsea (4º).

Já o terceiro colocado Tottenham, vindo de goleada por 6 a 2 sobre o Everton (11º), encara no Bournemouth (8º) e tem tudo para se manter na cola dos líderes.

Na capital, o Chelsea visita o Watford (7º), enquanto o Arsenal (5º) encara o Brighton (13º).

Após a goleada por 5 a 1 contra o Cardiff em sua estreia como técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer busca conseguir uma primeira vitória em casa contra o penúltimo colocado, o Huddersfield (19º).

Esta maratona de três dias no Campeonato Inglês se inicia no ‘Boxing Day’, o ‘Dia das caixas’, uma data festiva no Reino Unido desde 1871 e que representa o dia em que os trabalhadores tinham a oportunidade de voltar para a casa e presentear suas famílias.

Desde então, o ‘Boxing Day’ também é comemorado no críquete, nas corridas de cavalo, no rugby, e, claro, no futebol, com muitas famílias comemorando a data nos estádios.

– Programação da 19ª rodada do Campeonato Inglês:

– Quarta-feira

(10h30) Fulham – Wolverhampton

(13h00) Manchester United – Huddersfield

Liverpool – Newcastle

Leicester – Manchester City

Tottenham – Bournemouth

Crystal Palace – Cardiff City

Burnley – Everton

(15h15) Brighton – Arsenal

(17h30) Watford – Chelsea

– Jueves

(17h45) Southampton – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gs SG

1. Liverpool 48 18 15 3 0 39 7 32

2. Manchester City 44 18 14 2 2 50 13 37

3. Tottenham 42 18 14 0 4 37 18 19

4. Chelsea 37 18 11 4 3 35 15 20

5. Arsenal 37 18 11 4 3 40 24 16

6. Manchester United 29 18 8 5 5 34 30 4

7. Watford 27 18 8 3 7 25 25 0

8. Bournemouth 26 18 8 2 8 27 28 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 22 21 1

10. Wolverhampton 25 18 7 4 7 19 21 -2

11. Everton 24 18 6 6 6 26 28 -2

12. West Ham 24 18 7 3 8 25 27 -2

13. Brighton 21 18 6 3 9 20 26 -6

14. Crystal Palace 18 18 5 3 10 17 25 -8

15. Newcastle 17 18 4 5 9 14 22 -8

16. Southampton 15 18 3 6 9 19 33 -14

17. Cardiff City 14 18 4 2 12 18 38 -20

18. Burnley 12 18 3 3 12 16 36 -20

19. Huddersfield 10 18 2 4 12 11 31 -20

20. Fulham 10 18 2 4 12 16 42 -26

bur-dhe/am