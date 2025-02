Liverpool dá vexame contra lanterna da segunda divisão e cai na Copa da Inglaterra

Sem contar com estrelas como Alisson, Alexander-Arnold, Salah, Van Dijk e Szoboszlay, que nem sequer viajaram a Plymouth, a sudoeste da Inglaterra, o Liverpool sofreu diante do Plymount Argile, o lanterna da segunda divisão inglesa, e saiu derrotado por 1 a 0,neste domingo, no Home Park Stadium, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, sendo eliminado da competição em uma zebra histórica.

O técnico Arno Slot levou a campo uma equipe formada por reservas e garotos e a atuação da equipe vermelha, líder do Inglês e da Liga dos Campeões, no primeiro tempo foi sofrível. Mesmo na zona de rebaixamento à terceira divisão no Inglês, em 24º lugar, o Plymouth subiu suas linhas e partiu para cima dos visitantes, que só conseguiram finalizar a gol aos 35 minutos, em chute de McConnell de fora da área defendido pelo goleiro Hazard.

O time da casa voltou para a etapa complementar com mais volume de jogo. Logo aos 6 minutos, Elliott cortou com a mão esquerda o chute de Gyabi, dentro da área, e Hardie cobrou a penalidade no canto do goleiro Keheller para abrir o placar para o Plymount. Atrás no placar, o Liverpool não tinha criatividade para atacar, apostando nos cruzamentos sem direção, e Slot passou a apostar no seu banco, sacando Mabaya para a entrada de Darwin Núñez.

Foram os anfitriões, porém, que chegaram com mais perigo ao gol. Aos 15 minutos, Hardie recebeu a bola na área e bateu no canto direito, rente à trave, mas Keheller mergulhou e, no reflexo, conseguiu desviar a redonda, que ainda resvalou na trave. A partir daí, o Liverpool passou a controlar o jogo, mas não conseguia se aproximar do gol.

Somente nos minutos finais os visitantes sufocaram os mandantes no campo de defesa, atacando de forma desordenada, a fim de afastar a zebra. Aos 43 minutos, McConnell chutou para fora e, nos acréscimos, Hazard defendeu tentativas de Jota e Núñez. Em uma tarde para esquecer, o Liverpool não conseguiu aproveitar os nove minutos de acréscimos e amargou a derrota histórica.

SHOW BRASILEIRO

Mais cedo, neste domingo, o Wolverhampton, que sofre para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês, derrotou o Blackburn, da segunda divisão, por 2 a 0, no estádio Ewood Park, e também avançou na Copa da Inglaterra.

Os brasileiros Matheus Cunha e João Gomes anotaram os gols da partida e definiram a vitória dos visitantes em Blackburn. A equipe comandada pelo português Vitor Pereira aproveitou uma saída errada do time da casa e abriu o placar aos 33 minutos, em finalização de João Gomes, após passe de Hwang Hee-Chan. No minuto seguinte, Matheus Cunha foi acionado na área por Semedo e bateu cruzado para fechar o placar.

Enquanto aguardam o sorteio que definirá o confronto da próxima fase da Copa da Inglaterra, Wolverhampton e Liverpool se enfrentam no próximo domingo, às 11h (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.