Liverpool busca vaga nas oitavas da Champions, Inter e Borussia duelam à distância

O Liverpool, atual campeão europeu, precisa confirmar a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões em Salzburgo, nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos, na qual Inter de Milão e Borussia Dortmund duelam à distância pela última vaga do Grupo F.

Os Reds (1º, 10 pontos) lideram o Grupo E e têm tudo para permanecer no topo da chave: um simples empate na Áustria contra o Salzburg (3º, 7 pts) ou uma derrota do Napoli (2º, 9 pts) diante do Genk (4º, 1 pt) valeria aos ingleses a vaga.

Do outro lado do campo, os austríacos não terão outra opção a não ser vencer o Liverpool se quiserem ter chances de classificação ao mata-mata da Champions e apostarão todas as fichas no atacante Erling Braut Haaland, de apenas 19 anos e autor de 8 gols na competição.

No Grupo F, a Inter de Milão (2ª, 7 pts) e o Borussia Dortmund (3º, 7pts) duelam à distância pela segunda e última vaga e encaram respectivamente o já classificado Barcelona (1º, 11 pts) e o já eliminado Slavia Praga (4º, 2 pts). Nesse cenário e jogando em casa, o time alemão parece largar em vantagem para ficar com a segunda colocação da chave.

A mesma situação aparece no Grupo G, no qual Zenit (2º, 7 pts) e Lyon (3º, 7 pts) disputam o último bilhete nas oitavas, atrás do classificado RB Leipzig (1º, 10 pts).

O Benfica (4º, 4 pts) não pode mais se classificar para a próxima fase, mas segue com possibilidades de garantir o importante terceiro lugar, sinônimo de vaga na Liga Europa. Para isso, precisa vencer o Zenit por um placar superior a 3-1.

Entre o Ajax (1º, 10 pts), o Valencia (2º, 8 pts) e o Chelsea (3º, 8 pts), nada está definido no Grupo H. O duelo entre holandeses e espanhóis em Amsterdã tem tudo para deixar um dos lados eliminado, enquanto que os ingleses avançam em caso de vitória sobre o lanterninha Lille (4º, 1 pt).

– Programação da 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Terça-feira

Grupo E

(14h55) RB Salzburg (AUT) – Liverpool (ING)

Napoli (ITA) – Genk (BEL)

Grupo F

(17h00) Inter de Milão (ITA) – Barcelona (ESP)

Borussia Dortmund (ALE) – Slavia Praga (RTC)

Grupo G

(17h00) Lyon (FRA) – RB Leipzig (ALE)

Benfica (POR) – Zenit (RUS)

Grupo H

(17h00) Ajax (HOL) – Valencia (ESP)

Chelsea (ING) – Lille (FRA)

