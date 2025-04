Liverpool atropela Tottenham (5-1) e é campeão inglês pela 20ª vez em sua história

O Liverpool se sagrou campeão da Premier League 2024-2025 neste domingo (27), com uma goleada de 5 a 1 sobre o Tottenham pela 34ª rodada, um título que iguala o recorde de 20 campeonatos conquistados pelo Manchester United.

Com 82 pontos, os ‘Reds’ têm quinze de vantagem sobre o Arsenal (67) no momento em que restam apenas doze em disputa até o fim do campeonato, deixando os ‘Gunners’ mais uma vez frustrados, após terem sido vice-campeões em 2023 e 2024, atrás do Manchester City.

Embora o empate fosse suficiente para alcançar o objetivo, o Liverpool venceu com gols do colombiano Luis Díaz (16′), do argentino Alexis Mac Allister (24′), do holandês Cody Gakpo (34′), do egípcio Mohamed Salah (63′) e um gol contra de Destiny Udogie (69′). O centroavante Dominik Solanke havia aberto o placar para o Tottenham aos 12 minutos.

Na primeira temporada com o técnico holandês Arne Slot no comando, após a surpreendente saída do lendário técnico alemão Jürgen Klopp há um ano, os ‘Reds’ perderam a final da Copa da Liga em meados de março para o Newcastle (2 a 0), mas conseguiram garantir um título que iguala o número recorde de campeonatos conquistados por seu histórico rival, o Manchester United.

– Dezenas de milhares de torcedores –

Para o Liverpool esta vitória tem um sabor especial pois é o primeiro campeonato desde 1990 que pode ser comemorado com seus torcedores. Em 2020, os ‘Reds’ quebraram um jejum de trinta anos, mas sem grandes comemorações, devido à pandemia da Covid-19 e aos jogos em estádios vazios.

Uma imagem em forte contraste com a atmosfera em Anfield deste domingo, com suas arquibancadas cobertas de vermelho por uma torcida cantando sem parar.

Antes da partida, dezenas de milhares de pessoas lotaram as ruas para acompanhar o ônibus dos jogadores na chegada ao estádio para um jogo em que só precisavam de um empate para garantir o título matematicamente.

Pela frente estava um Tottenham afetado por lesões e com os olhos postos nas semifinais da Liga Europa, na próxima quinta-feira, contra o Bodo/Glimt.

É nesse torneio que o clube londrino deposita suas esperanças de salvar a temporada, dado o seu péssimo desempenho no campeonato inglês, onde é 16º.

No entanto, foram os ‘Spurs’ que atacaram primeiro, com o ex-jogador do Liverpool Dominik Solanke desviando de cabeça para o fundo da rede após a cobrança de um escanteio (12′).

Longe de esfriar o ânimo do time da casa, o gol dos visitantes impulsionou o Liverpool em direção à área adversária, e seus esforços logo deram frutos.

O colombiano Luis Díaz completou um cruzamento do húngaro Dominik Szoboszlai na segunda trave, marcando seu 40º gol como jogador do Liverpool e seu 16º nesta temporada em todas as competições.

Menos de dez minutos depois, o holandês Ryan Gravenberch recuperou a bola na área adversária. Ela sobrou para o argentino Mac Allister que em perfeitas condições colocou o Liverpool na frente no placar.

O Liverpool dominava e Gakpo, que nos primeiros minutos havia quase marcado com um voleio (10′) e havia tido um gol anulado por impedimento (20′), viu seu esforço ser recompensado com um chute rasteiro de dentro da área (34′).

– Salah participa da festa –

O segundo tempo continuou com domínio dos ‘Reds’ e reservou um momento especial para Salah, destaque da temporada, que marcou seu 33º gol na temporada com uma finalização que lhe é característica: recebeu a bola no lado direito do gol, desviou para o centro e finalizou com o pé esquerdo. O egípcio também provocou o gol contra de Udogie (69′).

Esta vitória encerra quatro anos de domínio do Manchester City na Inglaterra. O Liverpool assumiu a liderança na 6ª rodada e só a perdeu brevemente em outubro, após um empate em 2 a 2 com o Arsenal.

Os jogadores comandados por Slot dominaram em ritmo de cruzeiro, com 25 vitórias em 34 partidas e apenas duas derrotas: contra o Nottingham Forest em Anfield em setembro (1-0) e em abril na visita ao Fulham (1-0), numa temporada dos sonhos.

Já o Manchester United (14º) vive uma temporada dos pesadelos e, além de deixar de ser o recordista isolado de títulos do campeonato inglês, continua na parte inferior da tabela. Neste domingo, o United conseguiu arrancar um empate (1-1) no último minuto contra o Bournemouth, graças a um gol de Dane Rasmus Hojlund (90’+6).

— Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Manchester City – Aston Villa 2 – 1

– Quarta-feira:

Arsenal – Crystal Palace 2 – 2

– Sábado:

Chelsea – Everton 1 – 0

Southampton – Fulham 1 – 2

Newcastle – Ipswich Town 3 – 0

Wolverhampton – Leicester 3 – 0

Brighton – West Ham 3 – 2

– Domingo:

AFC Bournemouth – Manchester United 1 – 1

Liverpool – Tottenham 5 – 1

– Quinta-feira:

(15h30) Nottingham – Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 34 25 7 2 80 32 48

2. Arsenal 67 34 18 13 3 63 29 34

3. Newcastle 62 34 19 5 10 65 44 21

4. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

5. Chelsea 60 34 17 9 8 59 40 19

6. Nottingham 60 33 18 6 9 53 39 14

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. Fulham 51 34 14 9 11 50 46 4

9. Brighton 51 34 13 12 9 56 55 1

10. AFC Bournemouth 50 34 13 11 10 53 41 12

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Wolverhampton 41 34 12 5 17 51 61 -10

14. Manchester United 39 34 10 9 15 39 47 -8

15. Everton 38 34 8 14 12 34 41 -7

16. Tottenham 37 34 11 4 19 62 56 6

17. West Ham 36 34 9 9 16 39 58 -19

18. Ipswich Town 21 34 4 9 21 33 74 -41

19. Leicester 18 34 4 6 24 27 76 -49

20. Southampton 11 34 2 5 27 25 80 -55

./bds/bur-dam/dr/mcd/dr/aam