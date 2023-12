Liverpool amplia capacidade do Anfield e clássico com United terá maior público em 50 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 9:46 Para compartilhar:

Em momento difícil na temporada, o Manchester United terá uma dura missão no domingo. Enfrentará o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, diante de um dos maiores públicos da história do Anfield. Nesta quarta-feira, a direção do Liverpool confirmou que seu estádio deve receber seu maior público em 50 anos.

Para o clássico do fim de semana, válido pelo Inglês, o time da casa espera contar com 57 mil torcedores. Será o maior público do estádio desde abril de 1973, quando a equipe da casa, então comandada pelo lendário técnico Bill Shankly, empatou com o Leicester City por 0 a 0, diante de 56.202 fãs presentes nas arquibancadas.

O Anfield terá maior capacidade porque vai estrear um novo trecho de arquibancada do Anfield, na área superior. A reforma foi realizada nos últimos meses e a nova área foi liberada pela prefeitura da cidade no início deste semana. Assim, o clube poderá inaugurar a parte superior no fim de semana.

A liberação foi feita após o último teste realizado neste trecho novo da arquibancada, realizado na noite de segunda-feira. Há expectativa agora para um novo trecho, que deixará o Anfield em condições de receber até 61 mil torcedores. As obras do estádio têm custo estimado em 80 milhões de libras, equivalente a quase R$ 500 milhões.

“Esta é uma notícia fantástica e testemunho do trabalho duro e do compromisso que todos os envolvidos tiveram nesse projeto complexo”, disse Paul Cuttill, vice-representante das operações do estádio. “A prioridade sempre foi assegurar segurança para os torcedores desta área superior, e da forma mais rápida possível. Devemos agradecer a todos aqueles fãs que participaram do teste na segunda-feira à noite para tornar isso possível.”

