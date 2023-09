Livelo fecha acordo com a Stix e permitirá uso de pontos na Droga Raia e na Drogasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 14:07 Compartilhe

A Livelo fechou um acordo com a Stix, empresa de fidelidade criada pelo GPA e pela RaiaDrogasil, para permitir o uso de pontos Livelo no pagamento de compras nas lojas físicas e online da Droga Raia e da Drogasil. A ferramenta segue a lógica do PagStix, lançado em 2021 e que permite uso similar dos pontos acumulados via Stix. A modalidade hoje responde por 80% das trocas de pontos na Stix.

O pagamento nas duas redes farmacêuticas com pontos Livelo deve estar disponível em todas as lojas físicas até o final de outubro. Em uma segunda etapa, será estendido às demais redes que participam do Stix, o que inclui Pão de Açúcar, Extra, Sodimac e Polishop.

Os clientes poderão fazer pagamentos com saldos entre 330 e 6.000 pontos, de acordo com a Livelo. Será possível completar o valor das compras com cartão de crédito, Pix, dinheiro e outras formas de pagamento.

“Trazer mais facilidade para a rotina dos brasileiros e mostrar que é possível viver melhor com pontos Livelo são os objetivos do nosso programa de recompensas”, diz em nota Marcelino Cruz, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B (entre empresas) da Livelo. “Através da parceria com a Stix, trazemos mais benefícios, aumentamos o poder de compra e viabilizamos as transações do dia a dia.”

A Livelo é a maior empresa de recompensas do País, e tem mais de 40 milhões de clientes. É controlada pela EloPar, holding que reúne uma série de sociedades entre o Bradesco e o Banco do Brasil. No ano passado, o faturamento da companhia de fidelidade foi de R$ 4,8 bilhões, alta de 48% em relação a 2021.

Nos últimos anos, a companhia vem diversificando as formas de uso dos pontos para além da troca por produtos e passagens aéreas. Entram nesse pacote possibilidades como o cashback, além do pagamento de compras através do Pix, lançado em 2022.

“A parceria traz ainda mais vantagens para os brasileiros já que agora clientes Livelo poderão economizar de um jeito simples e rápido nas compras do dia a dia, sem precisar se planejar para usar seus pontos, como já acontecia com os clientes da Stix ao trocar seus pontos stix direto no caixa”, afirma Alexandre Rodrigues, diretor Comercial e de Marketing da Stix.

