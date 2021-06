Livelo e Sicoob inovam com intercâmbio de pontos entre programas de fidelidade

A partir desta terça-feira, 29, clientes da Livelo e do Sicoob poderão transferir pontos entre os dois programas de recompensas. O intercâmbio é uma inovação no mercado e, para a Livelo, representa a ampliação da sua capilaridade, por meio da presença que o sistema de cooperativas mantém em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Para os cooperativados que sejam participantes do Coopera, programa de fidelidade e marketplace do Sicoob, a dobradinha representa mais versatilidade para usar as recompensas. Ao transferir os pontos para a Livelo, eles ganham acesso a um cardápio com mais de 800 mil opções de produtos e serviços, incluindo vouchers para delivery.

“Para o nosso negócio, especificamente, representa a entrada do modelo de cooperativismo”, explica Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo. O livre trânsito de pontuação e utilização entre os dois programas, segundo o diretor de Operações do Sicoob, Marcos Vinicius Viana Borges, põe o cliente no centro. “O foco está no participante, na ampliação do seu poder de escolha.”

