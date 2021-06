Live Junina recebe as duplas Fernando & Sorocaba e Maiara & Maraisa

No sábado, dia 26 de junho, às 18h, as duplas Maiara & Maraisa e Fernando & Sorocaba se encontram em mais uma live junina apresentada pela Yoki, que trará muita música para animar as celebrações de São João. O projeto, idealizado pela Mynd e desenvolvido em parceria com a Sony Music Brasil, será transmitido ao vivo pelo canal oficial da dupla Maiara & Maraisa no Youtube.

Em um típico cenário junino, os sertanejos prometem ao público um repertório especial com hits clássicos de suas carreiras, que farão com que todos se sintam em um verdadeiro “arraiá” sem sair de casa. Além disso, o evento online prepara algumas surpresas como, por exemplo, o casamento caipira dos cantores Maiara e Fernando.

Apresentado pela Yoki, o show faz parte da plataforma “Yokermesse em Dobro”. Para Silvia Araújo, gerente de Marketing da Yoki na General Mills Brasil, “como marca referência das festas juninas no país, Yoki não poderia deixar de garantir também em 2021 a nossa quermesse online. A festa junina é uma das principais celebrações típicas, que vive no coração dos brasileiros e é muito importante para a nossa marca. Por isso, vamos espalhar em dobro o clima dessas festividades pelas redes sociais e unir pessoas dos quatro cantos do país para celebrar online. É uma forma de levarmos, com segurança, um pouco de alegria neste momento tão delicado que ainda estamos vivendo”, diz.

A Mynd, agência especializada em marketing de influência e entretenimento, é a responsável pela idealização do projeto pelo segundo ano consecutivo, pela produção da live e pelo gerenciamento artístico. “As festas juninas fazem parte da cultura dos brasileiros e, novamente, foram adaptadas da melhor forma possível para acontecer nas plataformas digitais. Nossa intenção é fazer com que o público sinta a energia desta festividade tão popular e curta com segurança o show em suas casas”, diz Fátima Pissarra, CEO da Mynd.

“A Sony Music atua para aproximar os artistas de seu público e esse projeto vem para reforçar esse nosso compromisso. Trouxemos a nossa dupla, Fernando & Sorocaba, para esse encontro com Maiara & Maraisa para que possam entregar muita música e diversão para os apaixonados pelo clima junino”, finaliza Natasha Barros, Gerente de marcas e licenciamentos na Sony Music Brasil.

