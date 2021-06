Live e exposição no metrô de São Paulo marcam Dia Mundial do Refugiado

No dia 20 de junho é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. Para celebrar a data, o Instituto Adus promove uma live e uma exposição no metrô de São Paulo. O Instituto Adus é uma organização que atua com refugiados, solicitantes de refúgio e pessoas em situação análoga à de refugiadas

A live será no sábado (19), a partir das 20h, nas redes sociais do Instituto Adus, como o YouTube. Os convidados Leandro Karnal, Mário Sergio Cortella e Luiz Felipe Pondé vão falar sobre refúgio, imigração, direitos humanos, deslocamento forçado e integração social. A mediação do bate-papo será feita pelo apresentador Cazé Peçanha. O público poderá participar fazendo perguntas pelo chat da plataforma de transmissão.

Já a exposição Olhares que Acolhem reúne 14 fotos em preto e branco de refugiados, feitas pelo fotógrafo Felipe Grespan. A mostra fica aberta até o final deste mês nas estações Eucaliptos e Higienópolis-Mackenzie. Em novembro, ela voltará a ser exibida no Metrô, nas estações Largo Treze e Oscar Freire. Depois, em dezembro, vai para as estações Adolfo Pinheiro e Fradique Coutinho.

Veja também