Live 25 Anos Crediamigo e 18 Anos Agroamigo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 9:18 Compartilhe

O Banco do Nordeste do Brasil promove evento em comemoração aos 25 anos de criação do programa de microcrédito produtivo urbano, Crediamigo, e 18 anos de criação do programa de microcrédito produtivo rural, Agroamigo.

Transmitido a partir da sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza (CE), o evento conta com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara, entre outras autoridades.

Também participam agricultores e empreendedores beneficiados pelos dois programas de microcrédito.