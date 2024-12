Litoral norte e outras regiões de SP têm alerta para risco de deslizamentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 14:32 Para compartilhar:

O litoral norte de São Paulo e outras regiões do Estado (veja mais abaixo) têm risco de deslizamentos de terra nesta quarta-feira, 4, por conta das fortes chuvas que já atingem a região. Um alerta amarelo, de perigo moderado para movimentos de massa, foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) para São Sebastião e Ubatuba. Há, ainda, “alta” possibilidade de alagamentos e enxurradas.

O período de maiores chuvas está começando e deve permanecer até março de 2025. Em 2023, São Sebastião teve mais de 60 mortes por conta da chuva e a Vila Sahy ficou destruída, deixando mais de três mil desabrigados em um dos piores episódios de catástrofe por evento climático do Estado.

Este ano, Ubatuba teve queda de uma ponte e precisou decretar estado de emergência por conta de temporais. Ao menos cinco bairros ficaram isolados devido ao transbordamento de rios, segundo informou o governo de São Paulo na época. Na ocasião, não houve registro de mortes.

O alerta do CEMADEN não tem prazo de vigência e é atualizado em tempo real, a partir do monitoramento climático e geológico. A Defesa Civil de São Paulo monitora a situação e informa que São Sebastião, na região de Barra do Una, tem 90 milímetros de chuva acumulados nas últimas 24 horas. Ubatuba, na região de Lagoinha, tem 97 milímetros acumulados. As prefeituras não emitiram comunicados até o momento.

A recomendação padrão da Defesa Civil para casos como este é de que a população fique atenta a possíveis sinais de deslizamentos, como rachaduras nas paredes, quedas de muros e movimentações leves de solo. Se possível, deve-se evitar áreas de risco, como em encostas de morros. Em São Sebastião, na Vila Sahy, há sirenes que avisam a população quando é necessária a evacuação de emergência.

Em casos de enchentes e enxurradas, a população deve procurar ficar em áreas protegidas e altas, não atravessar enxurradas e abandonar carros que podem ser levados pela água.

Para casos de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199, a Polícia Militar no 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Pontos isolados do Estado também têm alerta vigente de risco de desabamento

Em Campos de Jordão, região serrana paulista no Vale do Paraíba, já houve um deslizamento de terra entre a noite de terça-feira, 3, e na manhã desta quarta, 4. Segundo a Defesa Civil estadual, o caso aconteceu na Rua Treze de Junho, no bairro Vila Santo Antônio, e atingiu apenas uma casa. Ninguém se feriu. “A residência foi interditada previamente e a família foi encaminhada para casa de parentes”, diz a Defesa Civil.

Avaré, no interior de São Paulo, foi uma das cidades mais atingidas pela chuva até o momento. Houve trasbordamento de córrego, pontos de alagamento, quedas de árvores e erosão no solo. Há risco de desabamento, segundo o CEMADEN, mas nenhum foi registrado junto à Defesa Civil até o momento.

“Não houve registro de pessoa ferida, desabrigados ou desalojados. A Defesa Civil permanece em campo realizando a limpeza dos locais atingidos e prestando apoio aos munícipes afetados”, diz o órgão estadual sobre Avaré nesta manhã.

Veja os municípios com alerta amarelo de perigo para deslizamentos no Estado:

Campos do Jordão;

Jundiaí;

Francisco Morato;

Várzea Paulista;

Limeira;

Sumaré;

Amparo;

Lindóia;

Estiva Gerbi;

Avaré;

Bauru.