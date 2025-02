Litoral de São Paulo tem recorde de praias impróprias neste ano; confira a lista

O litoral paulista tem 61 praias (ou trechos delas) impróprias para banho, segundo balanço semanal divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Outras 114 praias (ou trechos) estão adequadas.

Esse é o maior número de praias impróprias neste ano no Estado – o recorde anterior era de 51, no balanço divulgado no dia 9. Antes haviam sido 38 (dia 2) e depois foram 43 (dia 16) e 42 (dia 23).

Itanhaém é o município com mais pontos impróprios: 11 dos 12 pesquisados. Em Praia Grande, 7 dos 12 trechos pesquisados estão impróprios. Em Mongaguá, todos os 7 estão assim classificadas.

Bertioga (6 de 9) e Guarujá (6 de 12) vêm em seguida. São Vicente (4 de 6), Ilhabela (4 de 19), São Sebastião (4 de 30) e Ubatuba (4 de 35) estão na sequência.

Depois surgem Peruíbe (3 de 6) e Santos (3 de 7). Em Caraguatatuba, 2 das 14 praias estão impróprias.

Um surto de virose no Guarujá na virada do ano colocou holofotes sobre a qualidade da água dos mares paulistas. A avaliação semanal é feita pela Cetesb, que coleta água em 175 pontos das praias do estado.

A classificação leva em conta principalmente a concentração de bactérias fecais presentes na água, índice identificado por meio de exame laboratorial. A praia também pode ser classificada como imprópria se houver presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Lista de praias impróprias

Bertioga

Boraceia-Sul

Guaratuba

São Lourenço – Próx. Morro

São Lourenço – Rua 2

Enseada-Vista Linda

Enseada – Colônia Sesc

Caraguatatuba

Cocanha

Prainha

Guarujá

Perequê

Enseada (Estr. Pernambuco)

Enseada (Av. Atlântica)

Enseada (Av. Santa Maria)

Astúrias

Guaiuba

Ilhabela

Sino

Saco da Capela

Itaquanduba

Veloso

Itanhaém

Suarão

Suarão-AFPESP

Parque Balneário

Centro

Praia dos Pescadores

Sonho

Jardim Cibratel

Estância Balneária

Jardim São Fernando

Balneário Jardim Regina

Balneário Gaivota

Mongaguá

Vila São Paulo

Central

Vera Cruz

Santa Eugênia

Itaóca

Agenor de Campos

Flórida Mirim

Peruíbe

Peruíbe (Icaraíba)

Peruíbe (Av. São João)

Guaraú

Praia Grande

Guilhermina

Aviação

Vila Tupi

Vila Mirim

Maracanã

Real

Balneário Flórida

Santos

Aparecida

Embaré

Boqueirão

São Sebastião

Arrastão

Pontal da Cruz

Deserta

Preta do Norte

São Vicente

Praia da Divisa

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Ubatuba

Rio Itamambuca

Itaguá 1

Itaguá 2

Santa Rita