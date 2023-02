Lithium Ionic adquire novos direitos de lítio em Minas Gerais

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 10:48 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A canadense Lithium Ionic anunciou nesta segunda-feira que celebrou um contrato com a Clésio Alves Gonçalves Mineração e Comércio para a compra de direitos de mineração de lítio cobrindo 1.000 hectares em Minas Gerais.

A aquisição, no valor de 500 mil reais, é considerada estratégica e faz com que a Lithium Ionic atinja cerca de 7.700 hectares em terras no Vale do Jequitinhonha, um aumento de seis vezes em relação aos 1.300 hectares de maio de 2022.

“Nossa equipe acredita que há excelente potencial para identificar pegmatitos mineralizados nos direitos da Clésio, uma vez que está próximo de depósitos de lítio de classe mundial –entre eles, os depósitos de Xuxa e Barreiro da Sigma Lithium, que fazem parte dos maiores depósitos de lítio de rocha dura nas Américas, assim como a Mina Cachoeira da CBL, que produz lítio há 30 anos”, disse o CEO da Lithium Ionic, Blake Hylands, em nota.





O lítio é usado na fabricação de baterias de equipamentos eletrônicos portáteis.

O acordo com a Clésio prevê ainda um desembolso adicional pela canadense de até 2 milhões de dólares conforme os resultados de uma estimativa inicial de recursos do projeto em um determinado período.

(Por Letícia Fucuchima)





