Lista de shows internacionais que ainda vão acontecer em 2024; saiba mais

Da Redação 09/06/2024 - 9:40

O público brasileiro sempre está na lista quando o assunto é apresentações musicais internacionais. Este ano, além de potências confirmadas no Rock in Rio como Evanescence, Katy Perry, Ne-Yo, Mariah Carey e Ed Sheeran, os fãs podem esperar outras apresentações de artistas destaque.

Abaixo está a lista todos os shows internacionais com data marcada no Brasil para ainda este ano:

Charli XCX – 22 de junho

A cantora de hits como “Boom Clap” volta para nosso país com apresentação única em São Paulo, no ZIG Studio, misturando show ao vivo e set de DJ. Ingressos aqui.

IVE – 26 de junho

Nome forte da nova geração do k-pop, o IVE faz show único em São Paulo, no Espaço Unimed. Ingressos aqui.

Angus & Julia Stone – 3 de julho

No Brasil pela primeira vez, a dupla de irmãos destaque do folk millennial está confirmada com apresentação em São Paulo, no Cine Joia. Ingressos aqui.

NCT Dream – 2 de setembro

O grupo de k-pop retorna a São Paulo, no Espaço Unimed, com apresentação única. Ingressos aqui.

Bruno Mars – 4 de outubro a 5 de novembro

O cantor irá se apresentar 14 vezes. Os shows acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Confira todas as datas e como comprar aqui.

4MIX – 7 de setembro

Destaque da comunidade LGBT+, eles vêm a São Paulo para show no VIP Station. Ingressos aqui.

+ 100 dias para o Rock in Rio 40 anos: veja todas as novidades e atrações da edição

Rock in Rio – 13 a 22 de setembro

Os artistas internacionais confirmados são: Travis Scott, Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson, Journey, Evanescence, Avenged Sevenfold, Deep Purple, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Katy Perry, Angélique Kidjo, Cyndi Lauper, Karol G, Gloria Gaynor, Tyla, Ne-Yo, Shawn Mendes, Akon e Mariah Carey.

Importante: Ainda existem ingressos disponíveis, mas os dias 13 (Travis Scott), 14 (Imagine Dragons), 20 (Katy Perry) e 22 (Shawn Mendes) já estão com as vendas esgotadas.

Dreamcatcher – 15 de setembro

O grupo de k-pop se apresenta em São Paulo, no Terra SP. Ingressos aqui.

Ne-Yo – 19 de setembro

Além do Rock in Rio, ele faz apresentação única em São Paulo no Espaço Unimed. Ingressos aqui.

Mariah Carey – 20 de setembro

A artista também está confirmada com show solo e apresentação única em São Paulo no Allianz Parque. Ingressos aqui.

Eric Clapton – 24 a 29 de setembro

Um dos guitarristas mais celebrados da história do rock, Eric Clapton chega ao Brasil para três apresentações: em Curitiba (dia 24, no Ligga Arena), Rio de Janeiro (dia 26, na Jeunesse Arena) e São Paulo (dia 28 no Vibra SP, dia 29 no Allianz Parque). Ingressos aqui.

Niall Horan – 28 e 29 de setembro

O ex-One Direction passa por São Paulo no dia 28, no Parque Ibirapuera, e Rio de Janeiro, no dia 29, no Rioarena. Ingressos aqui.

The Hives – 15 de outubro

A banda sueca se apresenta no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Ingressos aqui.

Knotfest – 19 e 20 de outubro

Após o cancelamento no ano passado, o festival de metal confirmou Slipknot, banda-fundadora do evento, como headliner nos dois dias. Ingressos aqui.

Keane – 5 a 9 de novembro

A banda irlandesa vem comemorar os 20 anos do disco “Hopes and Fears”, que lançou sua carreira, com shows em Curitiba, no Teatro Positivo no dia 5, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio no dia 7, e São Paulo, no Espaço Unimed no dia 9. Ingressos aqui.

Toto – 24 e 26 de novembro

A banda americana retorna ao Brasil pela primeira vez em 17 anos. Os shows acontecem em São Paulo, no Espaço Unimed no dia 24, e no Rio da Janeiro, na Arena Jockey no dia 26. Ingressos aqui.

Iron Maiden – 6 de dezembro

Os ícones do rock marcaram seu show em São Paulo, no Allianz Parque. Ingressos aqui.