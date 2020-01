Lista de saídas do Palmeiras pode deve ter mais de dez nomes nesta pré-temporada

A reformulação do elenco do Palmeiras continua em curso mesmo durante a pré-temporada equipe. A diretoria ainda está com negociações abertas para a saída de alguns jogadores e nomes como o atacante Deyverson, o lateral-esquerdo Victor Luís e o meia Hyoran podem deixar o elenco até mesmo antes da estreia no Campeonato Paulista, no dia 22, contra o Ituano. Até agora sete atletas já deixaram o clube, na virada de ano.

Quem está mais perto de se despedir é Hyoran. O jogador trazido da Chapecoense no início de 2017 deve acertar o contrato de empréstimo por uma temporada com o Atlético-MG. O meia, inclusive, não participou do treino de terça-feira justamente para poder cuidar da transferência. Quem provavelmente vai defender o mesmo clube é Victor Luís, que tem uma proposta de R$ 9 milhões da equipe alvinegra.

O terceiro nome com boa possibilidade de sair é o atacante Deyverson. A tendência é até mesmo ele não viajar com o elenco no sábado para os Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup. Após sondagem do Internacional, uma equipe do futebol chinês voltou a procurar o jogador. Em fevereiro de 2019 o Palmeiras chegou a um acordo de R$ 51 milhões com o Shenzhen, da China, porém o atacante optou por permanecer.

O Palmeiras ainda não está perto de fechar com reforços e vê ser mais necessário nesse momento realizar ajustes internos antes de trazer pessoas de fora. Dentro desse plano, o objetivo principal é reduzir em 14% as despesas operacionais do departamento de futebol. Os pilares deste projeto são a saída de jogadores com salário alto e a busca por um elenco menos numeroso.

O clube recebeu semanas atrás propostas do Almería, da Espanha, pelo meia Gustavo Scarpa. Ainda não houve acordo. O Barcelona realizou sondagem pelo volante Matheus Fernandes, mas não houve contato oficial. A última saída concretizada foi a ida do atacante Carlos Eduardo para o Athletico-PR. A transferência foi oficializada na noite desta terça-feira.

A saída de Carlos Eduardo foi a sétima de um jogador do Palmeiras nesta janela de transferências. Saíram por empréstimo o atacante Borja (Junior Barranquilla) e o zagueiro Antônio Carlos (Orlando City). O volante Thiago Santos foi vendido ao Dallas, dos Estados Unidos. O goleiro Fernando Prass não teve o contrato renovado e o zagueiro Edu Dracena se aposentou. No ataque, Henrique Dourado concluiu o empréstimo e voltou para a China

Confira abaixo a lista de saída dos jogadores do Palmeiras:

