Lista de novos bilionários da Forbes tem um único esportista; veja quem é

A revista Forbes divulgou a lista de bilionários do mundo. No relatório, aparecem nomes de personalidades da área da tecnologia, como Mark Zuckerberg e Elon Musk – figurinhas já carimbadas -, e celebridades, como a cantora Taylor Swift, que estreia no levantamento. Outro estreante no ranking é Earvin Johnson, conhecido como Magic Johnson, ex-astro da NBA. Magic atualmente é empresário e comentarista esportivo, e tem fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões na cotação atual.

A publicação destaca que o ex-jogador de basquete soube ampliar sua renda após a aposentadoria com “negócios inteligentes e participações em várias equipes esportivas”. Atualmente, o ex-atleta tem investimento em imóveis, cafeteria, cinema, saúde e é sócio do Los Angeles Dodgers, time de beisebol dos Estados Unidos, além de ser coproprietário do Washington Commanders, da NFL, desde julho de 2023.

Magic Johnson é considerado uma lenda do Los Angeles Lakers. Ao longo de 14 temporadas, o ex-jogador conquistou o título da NBA com a equipe cinco vezes, e foi eleito o melhor atleta do torneio em três edições. O time decidiu até aposentar a camisa número 32, que era usada por ele, em homenagem ao ex-atleta. Além disso, Magic passou a integrar o Hall da Fama da NBA em 2002.

Magic Johnson é a quarta personalidade esportiva a integrar a lista da revista norte-americana. Antes, Michael Jordan, Tiger Woods e LeBron James também já estiveram no ranking.

