Lista de jogadores do PSG para Supercopa não tem Mbappé

Considerado a maior esperança do PSG para esta temporada, Mbappé não apareceu na lista de jogadores do clube que vão disputar a Supercopa da França no próximo domingo (31). O camisa 7 não está entre os 22 relacionados pelo técnico Christophe Galtier para o confronto diante do Nantes, em Tel-Aviv, em Israel.







Recé-contratados, Vitinho e Mukiele são as novidades entre os relacionados. Assim como Mbappé, o atacante Hugo Ekitike também está fora do jogo.

A partida marca a primeira disputa de título do PSG na temporada, pois já no próximo dia 6 de agosto, o clube inicia a busca pelo 11º título francês diante do Clermont, fora de casa, no estádio Gabriel-Montpied.

Confira a lista dos relacionados do PSG para a Supercopa da França:

1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

8. Leandro Paredes

9. Mauro Icardi

10. Neymar Jr

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

19. Pablo Sarabia

22. Abdou Diallo

25. Nuno Mendes

26. Nordi Mukiele

27. Idrissa Gueye

29. Arnaud Kalimuendo

30. Lionel Messi

33. Warren Zaïre-Emery

99. Gianluigi Donnarumma