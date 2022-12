Lista de atletas do Santos relacionados para a Copinha tem Miguelito e Ivonei

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 22/12/2022 - 19:19 Compartilhe





O Santos divulgou no início da noite desta quinta-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do técnico Orlando Ribeiro está no Grupo 26, que tem sede em Santo André, e enfrentará os donos da casa (Santo André), Falcon (SE) e São Raimundo (RR). A estreia do clube está marcada para o dia 4 de janeiro contra o São Raimundo, às 15 horas, no Bruno José Daniel.

O elenco conta com jogadores que estão em pré-temporada com o time profissional, como Ivonei, Cadu, Pedrinho e Derick. Miguelito, que também estaria no profissional, se recupera de lesão ainda é dúvida para os primeiros jogos tanto da Copinha quanto do Paulista.

Uma das estrelas do time é o atacante Deivid, que somou 19 gols em 19 jogos no Paulista Sub-17 e 19 partidas com 12 gols no Brasileiro da categoria. Já no Paulista Sub-20, foram 10 jogos com 4 gols. No mês de setembro, o centroavante foi colocado na lista de jogadores mais talentosos da geração 2005 pelo site inglês The Guardian. Ele tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2024 e uma multa rescisória estipulada na casa dos R$ 100 milhões.





Nesta primeira fase do torneio, as equipes do mesmo grupo se enfrentam em turno único avançando apenas os dois melhores colocados. Os três confrontos do Meninos da Vila terão transmissão no SporTV.

Na edição deste ano, o Sub-20 do Peixe chegou até a grande final da Copinha, feito que não alcançava desde 2014. Do time finalista, vários jogadores subiram ao profissional: são os casos de Lucas Barbosa, Rwan Seco e Lucas Pires. Em sua história, o Santos conta com 3 títulos da Copa São Paulo, conquistados nos anos de 1984, 2013 e 2014. Além disso, o atual time Sub-20 conquistou o Campeonato Paulista da categoria esse ano.

Veja a lista de jogadores inscritos do Santos:

Goleiros: Edu Araujo, João Inácio e Rodrigo Falcão

Laterais: Cadu, Diogo Correia, JP Chermont, Kevyson, Netinho, Pedrinho e Souza

Zagueiros: André Klaus, Derick, Jair, Luis Eduardo, Thiago Balieiro e Zabala

Meio-campistas: Balão, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Hyan, Ivonei, Matheus Nunes, Miguelito e Rafael Moreira

Atacantes: Deivid, Fernandinho, Gabriel Miranda, Paulo César e Weslley Patati



