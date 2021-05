Lisca revela que familiares sofreram com ameaças após o América-MG superar o Cruzeiro nas semifinais O treinador americano contou que seus parentes irão deixar Belo Horizonte devido à falta de privacidade e respeito em suas redes sociais

O técnico do América-MG, Lisca revelou em entrevista coletiva após o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, que sua família irá deixar Belo Horizonte devido a ameaças recebidas via redes sociais depois que um áudio vazado do vestiário americano veio à público no segundo jogo das semifinais do Estadual, quando o Coelho superou o Cruzeiro.

No áudio, Lisca chama Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro, de “freguês”, por ter vencido o rival em outras ocasiões. A repercussão foi grande, o que iniciou uma “perseguição” ao comandante americano e pessoas próximas a eles.

-Foi muito chato o que aconteceu, meu telefone foi invadido, fui ameaçado várias vezes, as redes sociais das minhas filhas foram invadidas com pornografia. Vocês passaram a semana inteira fomentando uma situação que não aconteceu, prejudicaram demais um pai de família. Minha família está indo embora de Minas Gerais por isso. No fim do mês minhas filhas estão voltando para Porto Alegre junto com a minha esposa, porque a gente se sentiu invadido, minhas filhas choraram demais por tudo que aconteceu-disse o treinador.

Lisca contou que o repórter que vazou o áudio, da TV Globo, se desculpou, porém, as consequências não tiveram alterações, o que vai obrigar sua família a deixar a capital mineira por questões de segurança.

-O menino hoje veio me pedir desculpas na boca do túnel, esse tipo de desculpas não adianta, não resolve. A justificativa da tua emissora não foi legal, a nota ficou pior ainda, o remendo ficou pior que o soneto- afirmou o treinador.

O América-MG emitiu uma nota de contrariedade sobre o fato, gerando um comunicado da Globo Minas sobre o fato.

-A Globo ressalta que a captação das imagens e do áudio entre Lisca e os jogadores do América-MG foi realizada fora do ambiente do vestiário, com equipamentos montados no gramado e dentro da cobertura jornalística e transmissão do evento. Nenhum profissional da empresa trafegou por alguma área que não fosse permitida-disse a emissora em nota na época.

O Coelho volta a campo no proximo fim de semana. A equipe estreia na Série do Brasileiro no dia 30 maio , às 16h, contra o Athetico-PR.

