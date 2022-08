Lisca pede à torcida para apoiar o time do Santos: ‘Temos de buscar a identidade’

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 6:00 Compartilhe

O técnico Lisca pediu à torcida do Santos para que esqueça o passado de alguns jogadores e passe a apoiar de forma incondicional o elenco nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Segundo o comandante santista, o objetivo é “buscar a identidade” do clube.

“Muitos jogadores são bastante jovens e precisam de confiança. Peço a todos que me ajudem. Sinto alguns jogadores acuados, temerosos e isso atrapalha o desempenho da equipe nas partidas. Trata-se de um grupo com um potencial enorme”, disse o treinador.

Com 30 pontos, o Santos vai iniciar a 22ª rodada do campeonato Brasileiro na nona colocação. Lisca afirmou, após a vitória sobre o Coritiba, no Paraná, nesta segunda-feira, que com mais 20 ou 25 pontos poderá brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Mas, ao mesmo tempo, não podemos bobear. O Brasileirão é muito difícil e equilibrado. Todos os jogos são difíceis e não podemos deixar que o grupo de baixo suba”, disse Lisca.